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Не только на Пасху. Игнат рассказал об особенности массированных атак России по Украине

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 10:49
Не только на Пасху. Игнат рассказал об особенности массированных атак России по Украине Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты бьют ракетами и дронами по Украине не в зависимости от праздничных дат. К коварным атакам врага следует быть готовыми каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Сложно сказать, могут быть (обстрелы на Пасху, - ред.). Хочу сказать, что их духовность нам всем прекрасно поняла… ничего святого у этих людей нет, они могут совершить разные провокации и на эти праздники, но впереди еще их скрепы первомайские, девятимайские и так далее. Надо к этому готовиться, быть бдительными беречь себя", - сказал он.

К примеру Игнат напомнил, что украинцы ожидали российских обстрелов на годовщину вторжения в Украину, 23-24 февраля, а российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов в ночь на 9 марта и утром.

Как сообщалось, комендантский час в некоторых областях Украины недавно сократили. Однако на Пасху, которую в этом году отмечают 16 апреля, ограничения не будут отменять. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что Россия продолжает использовать религию как оружие для дискредитации Украины на международной арене.

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