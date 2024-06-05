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Не только Украина. Министр обороны Германии назвал страны, которым угрожает РФ

Архивное фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жестокая война РФ против Украины нарушает международное право, однако в то же время Россия угрожает Молдове, Грузии и всему Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Полгода назад я впервые заговорил о военном потенциале. Для меня было важно, чтобы мы обращали внимание на ценность безопасности в целом и серьезно относились к реалиям новой политики безопасности. Жестокая война России против Украины, которая нарушает международное право, является посягательством на наш мир в Европе и во всем мире", - сказал чиновник.

По его словам, это атака на свободу и международный порядок и диктатор Владимир Путин не признает целостность суверенных государств, а также игнорирует международно признанные границы. 

"Когда я посетил Одессу на прошлой неделе, война была вездесущей. Разрушенные дома, памятники, заваленные мешками с песком, ракетная тревога, тяжелораненые солдаты в госпитале, с которыми мне удалось поговорить. Для Путина эти человеческие судьбы не имеют значения. Он начал войну, и она не прекратится. Воздушные удары по Украине, в частности по гражданским объектам, снова активизировались", - добавил министр.

Россия угрожает не только Украине

Писториус отметил, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, а странам Запада не стоит верить, что Путин остановится у границ Украины, если зайдет так далеко.

"В конце концов, Россия также представляет угрозу для Грузии, Молдовы и, наконец, для НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, дамы и господа. Прекращение нашей поддержки будет иметь фатальные последствия, в частности, но не только, для украинской ПВО", - сказал он.

Немецкий чиновник напомнил о поставках третьей немецкой системы "Пэтриот" в Украину и инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которые делают важный вклад в эту сферу. Писториус добавил, что каждый евро имеет значение и возможная победа России в конечном итоге обойдется всем гораздо дороже.

Агрессивное поведение России

РФ после вторжения в Украину стала активно угрожать странам Запада, в том числе и ядерным оружием. Поэтому многие государства стали выделять больше денег на оборонные нужды.

Недавно главнокомандующий армией Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен заявил, что у НАТО есть два-три года, чтобы подготовиться к тому моменту, когда РФ восстановит способность вести конвенционную войну.

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