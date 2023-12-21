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Только в теплицах и под видеонаблюдением. Как в Украине будут выращивать медицинский каннабис

Фото: как будут выращивать медицинский каннабис в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Легализацию медицинского каннабиса в Украине поддержала сегодня Верховная рада. Однако выращивать наркотическое растение будут только в теплицах и под видеонаблюдением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Кто сможет выращивать каннабис

Как отмечают в министерстве, для того, чтобы выращивать, импортировать или экспортировать, производить или хранить медицинский каннабис субъектам хозяйствования нужно будет получить лицензию.

Чтобы препараты на основе каннабиса попали к пациентам как можно быстрее, на первом этапе внедрения закона производство будет осуществляться на основе импортированного сырья. Для импорта нужно будет получить лицензию, а ввезенное сырье - зарегистрировать в государственном реестре. Только после этого из него можно будет производить лекарство.

Теплицы с видеонаблюдением

Более того, одобренный сегодня народными депутатами закон разрешает выращивать медицинский каннабис только со строгим соблюдением требований.

Как предусмотрено законом, выращивание медицинского каннабиса должно происходить в условиях закрытого грунта, например в теплицах. Кроме того, в местах выращивания каннабиса должно быть круглосуточное видеонаблюдение, к которому должна иметь доступ полиция.

Каждое выращенное растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции или упаковка лекарственного средства на основе каннабиса должны маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специальную базу.

Кто сможет получить медицинский каннабис

Минздрав теперь должен утвердить перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Однако отпуск этих препаратов будет возможен только по назначению врача и по рецепту. Точно так же, как и отпуск других наркотических и психотропных препаратов.

Пациенты смогут перевозить и хранить такие лекарства в количестве, определенном одним рецептом, предупредили в министерстве.

Напомним, глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий в комментарии РБК-Украина отмечал, что одобрение закона о каннабисе поможет 6 млн украинцев.

Больше о том, почему легализация медицинского каннабиса в Украине важна, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Министерство здравоохранения УкраиныВерховная радаМедицинский каннабис