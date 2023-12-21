Только в теплицах и под видеонаблюдением. Как в Украине будут выращивать медицинский каннабис

Легализацию медицинского каннабиса в Украине поддержала сегодня Верховная рада. Однако выращивать наркотическое растение будут только в теплицах и под видеонаблюдением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Как отмечают в министерстве, для того, чтобы выращивать, импортировать или экспортировать, производить или хранить медицинский каннабис субъектам хозяйствования нужно будет получить лицензию.
Чтобы препараты на основе каннабиса попали к пациентам как можно быстрее, на первом этапе внедрения закона производство будет осуществляться на основе импортированного сырья. Для импорта нужно будет получить лицензию, а ввезенное сырье - зарегистрировать в государственном реестре. Только после этого из него можно будет производить лекарство.
Более того, одобренный сегодня народными депутатами закон разрешает выращивать медицинский каннабис только со строгим соблюдением требований.
Как предусмотрено законом, выращивание медицинского каннабиса должно происходить в условиях закрытого грунта, например в теплицах. Кроме того, в местах выращивания каннабиса должно быть круглосуточное видеонаблюдение, к которому должна иметь доступ полиция.
Каждое выращенное растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции или упаковка лекарственного средства на основе каннабиса должны маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специальную базу.
Минздрав теперь должен утвердить перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Однако отпуск этих препаратов будет возможен только по назначению врача и по рецепту. Точно так же, как и отпуск других наркотических и психотропных препаратов.
Пациенты смогут перевозить и хранить такие лекарства в количестве, определенном одним рецептом, предупредили в министерстве.
Напомним, глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий в комментарии РБК-Украина отмечал, что одобрение закона о каннабисе поможет 6 млн украинцев.
Больше о том, почему легализация медицинского каннабиса в Украине важна, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.
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