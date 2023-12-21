Поможет 6 млн украинцев. В Раде объяснили важность легализации медицинского каннабиса

Сегодня, 21 декабря, Верховная Рада приняла закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Это позволит использовать в медицине препараты на основе конопли. Также позволит научные исследования и производство таких лекарств.

Такие изменения помогут получить необходимое лечение от 2 до 6 миллионов пациентов в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий .

Кому нужны лекарства на основе каннабиса

Закон о легализации медицинского каннабиса вступит в силу во втором полугодии 2024 года. Его принятие во втором чтении поддержали 248 народных депутатов.

По официальным подсчетам около 2 миллионов украинцев это даст доступ к современным безвредным методикам лечения лекарствами на основе медицинского каннабиса.

"А по подсчетам пациентских организаций, это нужно примерно 6 миллионам пациентов, включая военных, раненых и гражданских с проблемами ПТСР. Плюс – это поможет категории пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона, эпилепсией и другими. Перечень болезней очень большой", – говорит Михаил. Радуцкий.

Рецептурные лекарства. Когда препараты появятся в аптеках

Чтобы такое лекарство появилось в аптеках, правительство обещает ускориться, но еще нужно разработать много подзаконных актов, добавляет глава профильного комитета.

Фото: Медицинский каннабис поможет пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона, эпилепсией и многими другими (Getty Images)

"Рассчитано, что на это уйдет не больше шести месяцев, но учитывая то, насколько это важный законопроект, обещают реализацию гораздо быстрее. Но уже мы знаем, что одна из фракций будет подавать блокирующие постановления. В следующем месяце нужно будет проголосовать против этих блокирующих постановлений. И уже после этого закон направят на подпись президенту", – добавляет он.

Михаил Радуцкий раз развеял миф о том, что теперь в Украине якобы легализовано широкое использование каннабиса, не только медицинского.

"Это глупость. Украина ратифицировала положение ООН, которое уже много лет назад вычеркнуло каннабис из перечня наркотических средств. Распространение таких тезисов – это уровень слухов бабушек у подъезда, поскольку каннабис по своему принципу действия не обладает никакими наркотическими свойствами. Это растение, которое имеет такое же отношение к наркотикам, как я к балету", – говорит он.

По словам Михаила Радуцкого, целому ряду пациентов использование каннабиса в медицинских целях по меньшей мере позволит не стать наркозависимыми, поскольку людям с сильной болью обычно назначают либо морфий, либо другие сильные наркотические средства.

Фото: Препараты на основе медицинского каннабиса в Украине будут исключительно рецептурными (Getty Images)

"Как раз каннабиноиды – это безвредная и очень действенная замена наркотику. Также хочу подчеркнуть: в законе напрямую указано, что мы легализовали только медицинский каннабис. То есть покурить каннабис и поесть печенья с ним невозможно. Такой каннабис в Украине не легализован", – подчеркивает собеседник.

Препараты на основе медицинского каннабиса в Украине будут исключительно рецептурными. Приобрести их в аптеках можно будет только по электронному рецепту с подписью врача, чтобы

"Это позволит в электронной системе отслеживать, что этот препарат получен именно по назначению", –добавляет председатель комитета.