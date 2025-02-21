"Только не российский": ЕС намерен увеличить закупки газа в США и в других странах

"Вместо того чтобы использовать деньги налогоплательщиков, деньги граждан, для оплаты газа, доходы от которого идут в военную казну Путина, нам нужно убедиться, что мы производим собственную энергию", - заявил он.

ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году. В то время как поставки российского трубопроводного газа упали в десять раз, ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа в прошлом году.

Йоргенсен сказал, что Брюссель готовит изменения, чтобы разрешить правила для ускорения строительства возобновляемых источников энергии. Он сказал, что для отраслей промышленности и отопления домов, где газ не может быть быстро заменен электричеством, ЕС активизирует усилия по поиску альтернативных источников поставок.

"А потом моя работа - убедиться, что это дешево и не российское", - сказал он.

По его словам, потребность в газе все равно будет, "и нам придется искать другие источники, помимо России, а это также может означать больший импорт из США".

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность в январе предупредил, что ЕС столкнется с торговыми пошлинами, если не увеличит импорт нефти и газа из Соединенных Штатов.

Европейская комиссия не закупает газ напрямую, но разработала планы по взаимодействию с поставщиками СПГ и рассмотрению возможности инвестирования в инфраструктуру экспорта СПГ за рубежом, чтобы попытаться заключить более долгосрочные контракты со стабильными ценами, как следует из проектов документов, опубликованных ранее на этой неделе агентством Reuters.

Согласно законодательству ЕС, европейские газовые контракты должны закончиться к 2049 году, чтобы соответствовать цели блока по борьбе с изменением климата — достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Йоргенсен отказался комментировать просочившиеся в прессу проекты документов, которые Еврокомиссия, как ожидается, опубликует на следующей неделе.

Однако он подтвердил, что Еврокомиссия работает над ужесточением контроля за газовым рынком, чтобы избежать спекулятивной торговли, вызывающей скачки цен, и на следующей неделе предложит "финансовые инструменты", призванные отделить розничные цены на электроэнергию от высоких цен на газ.

Правила рынка электроэнергии ЕС означают, что, несмотря на быстрое расширение использования возобновляемых источников энергии в Европе, цена на газ продолжает определять цену на электроэнергию, которую платят многие европейские потребители.