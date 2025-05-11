Не только "редкоземы", но и металлы для F-16: какими еще ресурсами богата Украина

По ее словам, Украина имеет хорошие перспективы выхода на американские рынки с титаном, поскольку наша страна - одно из немногих государств Европы, которое может его добывать. Пока этим занимается только Норвегия.

Титан имеет много областей применения, а изделия из него - дорогостоящие. Кроме того, в титановых рудах содержатся скандий и ванадий. Как пояснила Ремезова, скандий содержится в тех сплавах, которые используются американцами для производства самолетов F-16 и F-35.

"Для производства самолета его надо несколько сотен килограммов, чтобы сделать современные сплавы, потому что они дают устойчивость", - сказал она.

По разным оценкам, в Украине может быть 20% мировых запасов титана.

Украинские камни

Доктор геологических наук также рассказала, что Украина богата строительными камнями - это граниты и подобные породы. Только в Житомирской области есть около 300 карьеров, которые это добывают.

Также Украина имеет уникальные лабрадориты с иризацией разнообразной гаммы. Ученая отметила, что подобное видела только в Скандинавии. По ее словам, щебенка - тоже ценное сырье. Этот материал понадобится в большом количестве для восстановления Украины.

Ремезова добавила, что в Украине есть разные декоративные и драгоценные камни, но не все из них изучены. Собственные запасы не разрабатывались, лишь за исключением Волынского месторождения, где есть топазы, бериллы, дымчатый кварц. Однако в Украине есть еще кремень, мраморовидные ониксы и янтарь.