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Не только ПЗРК. Игнат рассказал, какие установки нужны Украине для борьбы с дронами РФ

Фото: Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные эффективно используют зенитные установки Gepard для борьбы с российскими дронами. Поэтому их количество в составе ВСУ необходимо увеличивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, зенитные артиллерийские системы, а именно установки Gepard на сегодняшний день являются самым эффективным орудием для уничтожения вражеских "шахедов".

"Видимо, потому что расходуется и небольшое сравнительно количество боеприпасов, и соответственно есть от этого серьезный результат, поэтому этих систем надо больше. Для того, чтобы экономить то количество ракет, которое у нас есть, которые нам нужны для более серьезных целей таких как крылатые ракеты и российская авиация", - пояснил Игнат. 

Представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что зенитные ракетные войска должны выполнять несколько иные функции,

"А для БПЛА есть те типы вооружения, о которых мы с вами говорим, их в мире достаточно и поэтому нам надо усиливать работу в этом направлении по обеспечению", - пояснил Игнат.

Атаки дронов

Российские войска регулярно используют дроны-камикадзе для атак на объекты инфраструктуры Украины. Вчера, 26 сентября, ночью оккупанты в очередной раз пытались бить по Украине с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 38 российских беспилотников. Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожали вражеские цели с помощью установок Gepard.

Более подробно о последствиях атаки страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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