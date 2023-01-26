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Не только ПВО. Италия может передать Украине дроны израильского образца, - СМИ

Фото: Италия усилит противовоздушную оборону Украины (armyinform.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corierre della Sera.

По данным издания, в новый пакет помощи должна войти партия дронов-камикадзе Hero-30, имеющих израильские комплектующие. Доподлинно неизвестно, согласовал ли такую передачу Израиль, ранее отказывавший Украине в вооруженной помощи.

Однако итальянские СМИ уверяют, что противовоздушная оборона Украины будет существенно усилена, поскольку зенитно-ракетный комплекс SAMP-T называют европейским аналогом системы Patriot. Он имеет дальность 100 км и способен сбивать баллистические цели.

Кроме ранее заявленных ЗРК большой дальности SAMP-T и средней Aspide, в ВСУ поступит определенное количество артиллерии неозвученного типа.

Как отмечает Corierre della Sera, это уже шестой указ итальянского правительства о предоставлении Украине оружия, которое Италия примет в течение следующих двух недель. При этом издание отмечает, что лозунг среди партнеров Запада изменился: от "помочь их спасти" он перешел к "помочь им победить".

"Италия будет продолжать выполнять свою роль в поддержке атакованного Россией народа Украины", - заверил замминистра обороны Италии Маттео Перего.

Он отметил, что сотрудничество с Киевом будет менее заметным, но не менее важным.

"Помимо учений украинских Вооруженных Сил на территории Италии, Рим оказывает особую помощь украинским военным, работающим на поле боя: их операции против россиян управляются "дистанционно" благодаря разведывательной информации и спутниковым системам", - отметил Перего.

На днях РБК-Украина сообщало, что парламент Италии одобрил поставки вооружений Украине до конца 2023 года.

Напомним, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заверил в продолжении поддержки Украины. Рим готов поставить еще больше оружия для ВСУ.

Кроме того, мы недавно писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время премьер-министр Италии Джорджия Мелони готовит визит в Украину.

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