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Парламент Италии одобрил поставки вооружений Украине до конца 2023 года

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Рим, Среда 25 января 2023 02:30
Парламент Италии одобрил поставки вооружений Украине до конца 2023 года Фото: парламент Италии одобрил поставки вооружений Украине до конца 2023 года (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Нижняя палата итальянского парламента (Палата депутатов) поддержала принятый ранее правительством декрет об отправке вооружений Украине в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai.

Зза декрет проголосовали 215 депутатов, против выступили 46 парламентариев. Среди них, в основном, были представители пророссийской партии "Движение 5 звезд", которая находится сейчас в оппозиции.

Ранее стало известно, что правительство Италии примет шестой пакет военной помощи Украине.

Отмечается, что в новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide. Предположительно, речь идет о поставках четырех полных комплексов, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 км.

Напомним, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заверил в продолжении поддержки Украины. Рим готов поставить еще больше оружия для ВСУ.

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