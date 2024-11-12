Не только победы. Какие результаты нужны сборной Украины для выхода из группы Лиги наций

К решающей поре сезона 2024/25 Лиги наций "сине-желтые" подходят на последней строчке в квартете B1. Впрочем, подопечные Сергея Реброва сохраняют шансы финишировать на любой из позиции в группе, включая первую.

Правда, такой результат сборной Украины обеспечит совпадение нескольких факторов. Во-первых, национальной команде нужно побеждать в обоих поединках. Во-вторых, следует надеяться на осечки конкурентов. Например, сборной Чехии достаточно одной победы в противостояниях с албанцами и грузинами, чтобы завершить турнир выше "сине-желтых" благодаря преимуществу в очных встречах.

Тем временем сборные Албании и Грузии гарантированно будут позади команды Реброва в случае двух побед украинцев. Итак, 6 очков в ноябре гарантируют "сине-желтым" как минимум второе место в группе. К счастью, с этого розыгрыша Лиги наций финиширующие вторыми сборные смогут посоревноваться за путевки в Дивизион A в плей-офф. Там их соперниками станут третьи на финише команды элитной лиги.

Это новшество спровоцировало появление и другого. Теперь третья команда квартета B1 вынуждена будет сыграть плей-офф за выживание против одной из сборных, занявших вторые места в Дивизионе C. Однако даже такой вариант для Украины будет лучше, чем безапелляционный вылет с последнего места.

Команда Реброва завершит турнир последней, если уступит в обоих матчах или сведет вничью один с поражением во втором. Остается на последней строчке сборная Украины и в случае двух ничьих, если Грузия возьмет хотя бы очко с Чехией. Сложно поверить, но даже одна победа "сине-желтых" не обезопасит от последнего места в группе. К примеру, если украинцы победят грузин и проиграют албанцам, а чехи проиграют оба поединка, то команда Ивана Гашека станет третьей с преимуществом очных поединков перед Украиной.

В целом положительных, нейтральных и отрицательных сценариев для команды Реброва множество. В основном они зависят от результатов матчей именно сборной Украины. Так что следует рассмотреть все полярные варианты – от двух побед до двух поражений.

Положительные сценарии

Вариант 1. Две победы Украины, Чехия без побед

5-й тур

Грузия – Украина – 2*

Албания – Чехия – 1

6-й тур

Албания – Украина – 2

Чехия – Грузия – X

Итоговое положение команд: 1. Украина – 10 очков, 2. Албания – 9, 3. Чехия – 8, 4. Грузия – 7.

Вариант 2. Две победы Украины, две победы Чехии

5-й тур

Грузия – Украина – 2

Албания – Чехия – 2

6-й тур

Албания – Украина – 2

Чехия – Грузия – 1

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 13 очков, 2. Украина – 10, 3. Албания – 6, 4. Грузия – 6.

Вариант 3. Две победы Украины, победа и ничья Чехии

5-й тур

Грузия – Украина – 2

Албания – Чехия – X

6-й тур

Албания – Украина – 2

Чехия – Грузия – 1

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 11 очков, 2. Украина – 10, 3. Албания – 7, 4. Грузия – 6.

Вариант 4. Две победы Украины, победа и поражение Чехии

5-й тур

Грузия – Украина – 2

Албания – Чехия – 1

6-й тур

Албания – Украина – 2

Чехия – Грузия – 1

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 10 очков, 2. Украина – 10, 3. Албания – 9, 4. Грузия – 6.

Отрицательные сценарии

Вариант 1. Два поражения Украины, ничьи в других матчах

5-й тур

Грузия – Украина – 1

Албания – Чехия – X

6-й тур

Албания – Украина – 1

Чехия – Грузия – X

Итоговое положение команд: 1. Грузия – 10 очков, 2. Албания – 10, 3. Чехия – 9, 4. Украина – 4.

Вариант 2. Одно поражение, одна ничья Украины

5-й тур

Грузия – Украина – 1

Албания – Чехия – X

6-й тур

Албания – Украина – X

Чехия – Грузия – 1

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 11 очков, 2. Грузия – 9, 3. Албания – 8, 4. Украина – 5.

Вариант 3. Одна победа и одно поражение Украины, два поражения Чехии

5-й тур

Грузия – Украина – 2

Албания – Чехия – 1

6-й тур

Албания – Украина – 1

Чехия – Грузия – 2

Итоговое положение команд: 1. Албания – 12 очков, 2. Грузия – 9, 3. Чехия – 7, 4. Украина – 7.

Вариант 4. Две ничьи Украины

5-й тур

Грузия – Украина – X

Албания – Чехия – 1

6-й тур

Албания – Украина – X

Чехия – Грузия – 1

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 10 очков, 2. Албания – 10, 3. Грузия – 7, 4. Украина – 6.

Нейтральные сценарии

Вариант 1. Одна победа и одно поражение Украины, два поражения Грузии

5-й тур

Грузия – Украина – 2

Албания – Чехия – 1

6-й тур

Албания – Украина – 1

Чехия – Грузия – 1

Итоговое положение команд: 1. Албания – 12 очков, 2. Чехия – 10, 3. Украина – 7, 4. Грузия – 6.

Вариант 2. Победа Украины над Грузией, победа и ничья Албании

5-й тур

Грузия – Украина – 2

Албания – Чехия – 1

6-й тур

Албания – Украина – X

Чехия – Грузия – 1

Итоговое положение команд: 1. Албания – 10 очков, 2. Чехия – 10, 3. Украина – 8, 4. Грузия – 6.

Резюме

Сборная Украины оказалась на развилке. С одной стороны, турнирное положение национальной команды можно назвать проявлением кризиса. С другой, подопечные Реброва остаются даже с возможностью повышения в классе. Разнообразные комбинации результатов в финальных турах Лиги наций способны отправить "сине-желтых" на любое из четырех мест в квартете B1. Однако судьба национальной команды в ногах украинских футболистов.

* – итоги 1, X, 2 означают победу первой команды, ничью и победу второй команды соответственно