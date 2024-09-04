Не только Patriot. Как Румыния непублично помогает Украине

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Парламент Румынии 3 сентября принял закон о предоставлении Украине системы ПВО Patriot. Перед тем, в июле, президенты Украины и Румынии подписали соглашение о безопасности. Кроме комплексов ПВО оно предусматривает помощь Украине в разминировании Черного моря, поддержку через инструменты ЕС и НАТО и помощь с обучением украинских пилотов для F-16 в специальном учебном центре. Но это далеко не все точки соприкосновения между Киевом и Бухарестом.

Чем Румыния помогает Украине

Румыния с самого начала войны оказывала военную помощь Украине, но делала это непублично. Разведка по открытым источникам фиксировала на поле боя румынские бронетранспортеры TAB-71 или реактивные системы залпового огня APR-40. Однако официально Бухарест об этом молчал и подтвердил только в мае этого года перед встречей президента Румынии Клауса Йоханниса с его американским визави Джо Байденом.

Румыния поставила Украине не только TAB-71 или APR-40, но и гаубицы, снаряды калибров 122-мм и 152-мм, гранатометы, пулеметы ДШК и многое другое.

"Решение о непубличности было принято по практическим соображениям, чтобы не разрешить российским спецслужбам собирать слишком много информации из открытых источников, но также не разрешить использование такого рода данных в продолжающейся российской гибридной войне", – объясняет в комментарии РБК-Украина эксперт-международник из Румынии Михай Исаак.

Другая причина состоит в том, что правящая коалиция не хотела давать поводов для критики пророссийским партиям в Румынии.

Вместе с тем, Румыния активизировалась в рамках НАТО.

В марте этого года на территории Румынии начались работы по расширению военного комплекса 57-й авиабазы ВВС "Михаил Когелничану". Планируется, что она станет самой большой в Европе и будет выступать по существу форпостом для сдерживания РФ. Также Румыния совместно с Болгарией и Турцией с 1 июля начала операцию по разминированию Черного моря, что тоже в пользу Украины и аграрного экспорта.

Patriot румынской армии во время армейских учений на полигоне Капу Мидия у Черного моря, 15 ноября 2023 г.

В общем, в Бухаресте пытаются занять свою уникальную нишу и получить от нее больше выгод.

"Румыния сознает, что она не является первым государством Черного моря, турецкий флот сильнее. Но вместе с тем, по меньшей мере, на серьезную мощь они все же пытаются претендовать и компенсировать нехватку вооружений политическим влиянием", – подчеркивает в разговоре с РБК-Украина заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Однако все эти изменения произошли только с началом полномасштабного вторжения России.

Почему Румыния изменила свою позицию

Традиционно отношения между Румынией и Украиной были пронизаны напряжением. Много раз Бухарест использовал националистическую риторику. Хотя и не так остро, как это делает, например, Венгрия.

По-настоящему, Украина и Румыния на уровне культур и контактов между людьми познакомились только после полномасштабного вторжения России. По данным румынского правительства, в первый год полномасштабного вторжения в страну 3,8 млн украинцев, однако подавляющее большинство впоследствии отправилось в другие европейские страны.

"Их очень тепло принимали, и я помню даже эти первые дни полномасштабного вторжения, когда интернет облетели фото моста между Украиной и Румынией, на который румыны приносили игрушки для украинских детей", – говорит Сергей Герасимчук.

Как и в других европейских странах, в Румынии был всплеск активности волонтеров. Так же изменения произошли в румынском политикуме, по разным соображениям.

“Все чаще румынских коллег я слышу, что поддержка Украины – это необходимая вещь, потому что абсолютно недопустима Россия на берегу Прута, то есть на границе с Румынией. И второй момент – это осознание того, что Украина также является ключевым фактором для сохранения суверенитета Молдовы”, – говорит Герасимчук.

Российский анклав в виде Приднестровья никуда не делся и остается значимым фактором как для украинской Одесщины, так и для Молдовы.

Также важную роль в эволюции взглядов румынского истеблишмента сыграла политика союзников из НАТО и ЕС, начавших выстраивать стратегии поддержки Украины, в которых Румынии отводилось ведущее место. В частности, из-за географического положения.

"Румынские политики всегда пытались иметь очень хорошие отношения странами-членами ЕС и НАТО и быть воспринятым как полноправные члены (этих организаций - ред.) на европейской политической сцене", – говорит Михай Исак.

По его словам, отдельно следует выделить позицию США по отношению к Украине. Румыния считает себя самым важным американским союзником в Черноморском регионе. И, наконец, традиционно проамериканские взгляды среди румынского населения и политиков не следует игнорировать.

"Историческая память о том, как румыны пострадали из-за царской, советской и российской политики, также сыграла важную роль в изменении взгляда на Украину сегодня в Румынии", – говорит Исак.

Проблемы на паузе: экономика и нацменьшинства

Между Украиной и Румынией существует несколько противоречий, ранее создававших напряжение. Они отошли на второй план, однако в будущем к ним могут вернуться.

Первый вопрос – экономический. Украина конкурирует с Румынией, как и с другими странами региона на рынках Евросоюза. Но если с Польшей сложно было разрешить конфликт , то Румыния больше настроена на диалог. Когда в прошлом году Польша и другие западные соседи заблокировали украинский аграрный экспорт, в Бухаресте одними из первых было предложено отдельным меморандумом решить этот вопрос в двустороннем порядке.

Более того, Румыния в отличие от Польши и других государств заявила, что ее позиция не противоречит позиции Европейской комиссии. Напомним, в сентябре 2023 года Еврокомиссия и Украина пришли к компромиссу, согласно которому запрет на импорт украинского зерна не был продлен. В то же время Украина обязалась представить план мер по экспортному контролю.

Альтернативные пути украинского экспорта. Один из них – через румынский порт Констанца. (карта: BBC research)

Благодаря этому Румыния даже выиграла, потому что часть украинских грузов пошла через порт Констанца.

В будущем споры могут возобновиться. Особенно если Евросоюз поставит вопрос о перераспределении финансовых потоков из фондов, занимающихся поддержкой сельского хозяйства. В настоящее время значительную часть этих средств получают Румыния, Польша и другие члены ЕС из Центрально-Восточной Европы.

Другой фактор – румынское национальное меньшинство в Украине. Как и с Венгрией, эта проблема обострилась в 2017 году после принятия закона об образовании. Однако Румыния не ставила ультиматумов Украине и шла по пути подготовки отдельных протоколов, которые касались обучения в румынских школах.

По оценке Михая Исаака, румынские политики понимали, что не пора шантажировать Украину этими вопросами во время войны.

"Существует глубокая обеспокоенность по поводу румынских меньшинств в Украине, и Румыния надеется, что после войны ее позиция и помощь, оказанная Украине, помогут во время будущих переговоров", - говорит эксперт.

Кроме того, в Бухаресте рассчитывают, что Украина усовершенствует свое законодательство о национальных меньшинствах в процессе вступления в Евросоюз. Также в свое время это сделала сама Румыния.

Пока же в Румынии очень положительно восприняли другой "реверанс". В октябре прошлого года Украина отказалась от термина "молдавский язык" и признала, что государственным языком Молдовы является румынский. Такая позиция есть и у действующей молдавской власти.

Ситуация внутри Румынии и как она может повлиять на помощь Украине

Очередным стресс-тестом для Румынии будут выборы в конце этого года: президентские 24 ноября и парламентские – 1 декабря.

"Если говорить о мейнстримных политических силах, которые сейчас формируют коалицию, это партия социал-демократов и партия национал-либералов, то у них абсолютное согласие по поддержке Украины. И я не вижу, чтобы изменилась эта ситуация", – говорит Сергей Герасимчук.

Другое дело, что тревожным звоночком является возрастающая популярность ультраправых популистских партий "Альянс за союз румынов" (AUR) и "SOS Румыния". Представительницей последней является скандально известная евродепутат Диана Шошоаке. Из-за неадекватного поведения его даже выгоняли с заседания Европарламента, а сейчас в планах Шошоаке – привести в Европарламент священника, чтобы очистить здание от "дьяволов".

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке (фото: фейсбук Шошоаке)

По опросам, по состоянию на середину августа, социал-демократы лидируют с рейтингом 33%, за национал-либералов готовы проголосовать 23%. В то же время, AUR набирает 16%, а SOS – 5%.

Ультраправые в Румынии, как и по всей Европе играют на слабых сторонах правительства, националистической риторике, да и влияние Кремля хоть и уменьшилось, но еще остается.

"Российская пропаганда в Румынии использует имидж Путина, а также разыгрывает карту ненависти между Румынией и Украиной, используя "общеправославную" риторику, которая влияет на некоторые части нашего населения. Другая часть этой пропаганды достаточно подрывна, поскольку она играет на исторической памяти Румынии, пытаясь поставить на один уровень российскую политику по Румынии с позицией Украины", – отмечает Исак.

Впрочем, по крайней мере, пока угроза со стороны ультраправых в Румынии минимальна.

"У меня создается впечатление, что у мейнстримных партий, а именно у национал-либералов и у социал-демократов есть консенсус, что с AUR работать не стоит. В принципе, в какой-то степени это напоминает модель поведения немецких партий по отношению к "Альтернативе для Германии". Когда партия набирает большой процент, но потом остается в изоляции", – говорит Сергей Герасимчук.

Также на выборах президента сюрпризов пока не ожидается. Пока что не все кандидаты заявили о своем участии. Но три главных – за продолжение нынешнего курса Румынии. Это Николае Чуке от национал-либералов, Марчел Чолаку от социал-демократов и Мирча Джоане, ранее работавший заместителем генсека НАТО и пытающийся вернуться в румынскую политику.

В любом случае, поддерживать Украину и действовать совместно с партнерами по НАТО – в долгосрочных интересах Румынии. И по этому поводу в Бухаресте есть почти полный консенсус.

При написании материала использовались публичные высказывания украинских и румунских политиков, статистические данные и социологические исследования, комментарии эксперта-международника из Румынии Михая Исака и заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука.