Не только нефть: глава МВФ предупредила о последствиях ударов по Ирану для мира

"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в уже крайне нестабильной среде", - сказала он. Основной удар пока пришелся по ценам на энергоносители, но возможны и вторичные эффекты, в том числе через падение прогнозов роста в крупных экономиках.

Рост цен и риски для восстановления

Мировой эталон Brent утром 23 июня подскочил на 5,7% до 81,40 доллара за баррель, но затем откатился до 78,50 доллара на фоне активных торгов.

МВФ уже понизил прогноз глобального роста в апреле, предупредив, что перезапуск мировой торговли, инициированный США, замедлит восстановление. Георгиева отметила, что первые два квартала года подтвердили эту тенденцию, и хотя рецессия маловероятна, уровень неопределенности остается высоким.

Ответ Ирана и геополитика

Мир замер в ожидании реакции Тегерана на беспрецедентные удары США по ядерным объектам страны. Решение президента Дональда Трампа применить проникающие бомбы вывело ситуацию на Ближнем Востоке в новую фазу и усилило геополитические риски.

Это происходит на фоне уже существующего давления на мировую экономику из-за торговых конфликтов и неопределенности в отношении цепочек поставок.

Энергетические риски и рынок нефти

В краткосрочной перспективе, по словам Георгиевой, МВФ внимательно следит за изменениями премий за риски на рынке нефти и газа. Объемы торгов опционами резко возросли, а кривая фьючерсов изменилась, отражая опасения дефицита поставок.

"Посмотрим, как будут развиваться события", - отметила она, добавив, что основное внимание сейчас приковано к возможным перебоям в логистике и рискам для других стран. "Молюсь, чтобы этого не произошло", - добавила Георгиева.

Прогнозы по США и ставкам

Комментируя экономику США, глава МВФ отметила продолжение тренда на дезинфляцию. Однако она подчеркнула, что текущая ситуация не позволяет Федеральной резервной системе переходить к снижению ставок уже сейчас.

"Мы ожидаем, что к концу года ФРС примет решение о возможности корректировки ставки вниз", - сказала Георгиева. При этом она указала на устойчивость американского рынка труда и рост зарплат, который поддерживает потребительский спрос.

Негативный эффект от нестабильности

Вместе с тем Георгиева подчеркнула, что рост волатильности негативно влияет на деловую активность.

"Когда есть неопределенность, что происходит? Инвесторы не инвестируют, потребители не тратят, и это сдерживает рост", - резюмировала глава МВФ.