Не только нефть: глава МВФ предупредила о последствиях ударов по Ирану для мира

Удары США по Ирану могут привести к последствиям для мировой экономики, выходящим за рамки энергетических рынков.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg.
"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в уже крайне нестабильной среде", - сказала он. Основной удар пока пришелся по ценам на энергоносители, но возможны и вторичные эффекты, в том числе через падение прогнозов роста в крупных экономиках.
Мировой эталон Brent утром 23 июня подскочил на 5,7% до 81,40 доллара за баррель, но затем откатился до 78,50 доллара на фоне активных торгов.
МВФ уже понизил прогноз глобального роста в апреле, предупредив, что перезапуск мировой торговли, инициированный США, замедлит восстановление. Георгиева отметила, что первые два квартала года подтвердили эту тенденцию, и хотя рецессия маловероятна, уровень неопределенности остается высоким.
Мир замер в ожидании реакции Тегерана на беспрецедентные удары США по ядерным объектам страны. Решение президента Дональда Трампа применить проникающие бомбы вывело ситуацию на Ближнем Востоке в новую фазу и усилило геополитические риски.
Это происходит на фоне уже существующего давления на мировую экономику из-за торговых конфликтов и неопределенности в отношении цепочек поставок.
В краткосрочной перспективе, по словам Георгиевой, МВФ внимательно следит за изменениями премий за риски на рынке нефти и газа. Объемы торгов опционами резко возросли, а кривая фьючерсов изменилась, отражая опасения дефицита поставок.
"Посмотрим, как будут развиваться события", - отметила она, добавив, что основное внимание сейчас приковано к возможным перебоям в логистике и рискам для других стран. "Молюсь, чтобы этого не произошло", - добавила Георгиева.
Комментируя экономику США, глава МВФ отметила продолжение тренда на дезинфляцию. Однако она подчеркнула, что текущая ситуация не позволяет Федеральной резервной системе переходить к снижению ставок уже сейчас.
"Мы ожидаем, что к концу года ФРС примет решение о возможности корректировки ставки вниз", - сказала Георгиева. При этом она указала на устойчивость американского рынка труда и рост зарплат, который поддерживает потребительский спрос.
Вместе с тем Георгиева подчеркнула, что рост волатильности негативно влияет на деловую активность.
"Когда есть неопределенность, что происходит? Инвесторы не инвестируют, потребители не тратят, и это сдерживает рост", - резюмировала глава МВФ.
Напомним, США 22 июня атаковали Иран и сбросили 12-тонные проникающие авиабомбы на горный массив над ядерным объектом Фордо.
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива - одного из ключевых мировых энергетических маршрутов. Через эти узкие воды между Ираном, Оманом и ОАЭ проходит почти четверть всех мировых поставок нефти. Блокада залива может подтолкнуть цены на нефть выше 100 долларов за баррель.
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