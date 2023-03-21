Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе

За год полномасштабного вторжения Украина получила беспрецедентное количество разнообразного западного вооружения. Союзники поставили ВСУ военную технику, которая качественно превосходила оружие противника и давала возможность не только отбивать атаки врага, но и реализовывать успешные контрнаступательные операции.

Преодолев своеобразное "ембарго" на бронированную технику, Украина в очередной раз заявила и потребности в новой авиации. Советские истребители, которыми сегодня пользуются украинские войска, по качеству и количеству уступают российским аналогам. В ответ на многочисленные просьбы несколько стран заявили о намерении пополнить авиапарк Украины, но не западными образцами, а теми же советскими истребителями.

Первые шаги

В марте в Польше заявили, что в ближайшее время собираются передать Украине четыре истребителя МиГ-29, о чем сообщил президент Анджей Дуда. 14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что истребители поставят в Украину в ближайшие 4-6 недель. Они будут модернизированными, заверили в Варшаве.

По данным Military Balancе, если речь идет о тех самолетах, которые Польша в свое время получила от Чехии и Германии, они модернизированы по стандартам НАТО – в них перемасштабировали радионавигационное оборудование, систему связи и распознавание "свой-чужой". Взамен Польша планирует получить американские истребители F-35 и южнокорейские FA-50.

Словакия заявила, что готова передать Украине еще МиГ-29 – из 11, находящихся на вооружении, в Братиславе планируют поставить ВСУ 10, а один экземпляр оставить как музейный экспонат.

Таким образом, Украина может рассчитывать на пополнение своего авиапарка, а западные партнеры наблюдают за созданием так называемой "воздушной коалиции" из стран-союзников, которые решили своими силами помочь Киеву сдвинуть вопрос авиации с мертвой точки.

Истребитель МиГ-29 (фото: Facebook Командование Воздушных Сил ЗСУ)

На сегодняшний день, по словам военных экспертов, перед украинскими воздушными силами стоят три задачи – противовоздушная оборона, борьба с российской авиацией и поддержка наземных войск.

Нынешние самолеты, стоящие на балансе ВСУ, не могут эффективно отрабатывать задания по воздушной обороне Украины. Благодаря нестандартным решениям и профессионализму украинских летчиков часть российских ракет перехватывается, но западные аналоги истребителей справились бы с этой задачей гораздо лучше, отмечает ведущий научный сотрудник НАУ, эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

"Американские истребители имеют лучшие радары и лучше приспособлены к этим заданиям. Тем более, когда бьют не по прифронтовым городам, а по другой части Украины, западные истребители могли бы получить разведывательную информацию – маршрут полета беспилотника прямо из американского AWACS (общее название американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения – ред.)", – отмечает Романенко.

В сфере борьбы с вражеской авиацией украинский МиГ-29 уступает российским истребителям. За годы независимости вклад Украины в модернизацию своего парка был недостаточным. Тогда как Россия активно работала над развитием авиационного потенциала.

"Они (МиГи – ред.) не смогут на равных бороться с российскими истребителями. Те, которые мы получим, они поколения 4.0, а у россиян 4++ с лучшими радарами, лучшим радиоэлектронным оборудованием и ракетами, которые действуют по современному принципу – выстрелил и забыл", – отмечает Романенко.

Те ракеты, которые, в том числе, приспосабливают к украинским МиГам, нуждаются в полуактивном радиолокационном наведении – иными словами, "вести" их должен пилот и "подсвечивать" радаром самолета практически за 20 километров до цели, отмечают эксперты.

В вопросе же поддержки наземных войск МиГ-29 также не могут работать управляемым оружием по наземным целям. Ракеты HARM, которые установили на борту истребителей, значительно улучшили способность поражать вражеские цели, но не могут обеспечить ВС дополнительной информацией – получить более точные координаты, корректировать удар.

МиГ-29 (фото: armyinform)

Стоит отметить, что МиГ сам по себе – это устаревший истребитель. В целом, устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ – это разработка семидесятых годов. Поставка подобного типа самолетов, безусловно, не поменяет ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию, отмечает спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Возможно какие-то истребители можно будет поставить в строй, какие-то нет. Но, в основном, это можно назвать усилением обороноспособностей нашей авиации", – отметил Игнат.

Сегодняшние воздушные бои, по оценкам специалистов – это не бои на виражах с фигурами высшего пилотажа. Многое зависит от того, кто первый заметил противника и совершил выстрел. В этом случае хорошо укомплектованный МиГ станет полезным для борьбы в воздухе и на земле, отмечает авиационный эксперт Константин Криволап.

"МиГ-29, в этом отношении, по своим тактико-техническим характеристикам достаточно "свежий" самолет. На нем можно творить чудеса, особенно с нашими летчиками. Но самое важное – это его уровень модернизации", – отметил Криволап.

Польские и словацкие образцы модернизированы по-разному, но, если Украине достанутся самолеты с современными радарами и необходимой для снарядов подвеской, определенное преимущество у украинских летчиков все же появится.

"МиГ-29 для нас с хорошей комплектацией, с хорошим радаром и с подвеской для правильных ракет – это полезная вещь. Он еще может достаточно удаленно от линии соприкосновения запускать JDAM (высокоточные планирующие авиабомбы – ред.) и планирующие боеприпасы, которые будут поражать тылы и непосредственно зону соприкосновения. То есть будут выполнять частично роль штурмовой авиации", – добавил эксперт.

Фактически сегодня Украина воюет с Россией в небе и частично на земле истребителями МиГ и Су. К слову, согласно мартовским договоренностям Болгария должна была поставить украинским военным Су-25, по данным Bloomberg они уже в Украине в разобранном виде, но в Софии открещиваются от этой информации. В любом случае, за год полномасштабной борьбы с захватчиками украинские ВВС лишились части авиапарка. Сегодняшнее пополнение, как утверждают специалисты, в любом случае не будет лишним.

"Что нам лучше – иметь МиГи, которые будут нести те же самые ракеты, которые несет F-16, на МиГ все готово и можно завтра лететь или же ждать полгода и надеяться, что у нас появятся F-16?" – добавил Криволап.

Однако для достижения превосходства в авиабитвах с противником Украине, как и в случае с другой техникой, необходимо иметь то, чего нет у России. А это западные истребители.

На пороге воздушной коалиции

"Заявления о передаче Украине МиГов – это текущая помощь. И это более психологический фактор – дали истребители, да. Это может быть шаг для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", – заявил Юрий Игнат.

За два года до начала большой войны, в мае 2020 года командование украинских ВС выдало Визию Воздушных сил. Она предполагала, что до 2035 года Украина будет развивать авиацию, то есть менять устаревшие истребители на образцы поколения 4++.

По программе с 2026 года мы должны были закупать до 12 самолетов – к концу действия Визии в украинских ВС на балансе должны были быть около 10 эскадрильей новых современных истребителей.

Полномасштабная война приостановила работу программы. Украина постепенно двигалась по пути преодоления различных "нет" от наших союзников – сначала с более современными образцами РСЗО, потом системы противовоздушной обороны. За Patriot пошли и танки. Сегодня украинские дипломаты просят у партнеров самолеты. Учитывая устаревший авиапарк и превосходящие силы противника, просьбы более чем оправданы.

В Визии речь шла разных моделях самолетов – это были и шведские Jas-39 Gripen, и Eurofighter международного производства, и французские Rafale. Говорилось и об известных F-16. Сегодня же, несмотря на большое количество разнообразных образцов истребителей, в публичном пространстве речь идет в большей степени именно об американских образцах. При этом самолет F-16 тоже далеко не новый – он также как и МиГи был разработан в 70-х годах, но прошел более мощные этапы модернизации, чем советские аналоги.

F-16 (фото: Getty Images)

По утверждению специалистов, для того, чтобы иметь возможность эффективно использовать F-16, одной подготовки пилотов мало. Сегодня она, как заявляет украинская сторона, может занять до полугода – два месяца на стимуляторе, два "в спарке" с другим пилотом и оставшиеся два месяца на выполнение полетных заданий.

Гораздо сложнее подготовить под F-16 необходимую базу. "Подготовка летчиков во всей истории имплементации в систему ВСУ – это задача 25-30% от всего. Надо иметь оборудованные аэродромы. Есть инженерно-авиационная служба. Вот эта вся ИАС – это система заправки, система осмотра, все вспомогательное оборудование. Это все должно быть готово к работе", – отмечает Криволап.

Несмотря на сложности, западные самолеты Украине все же необходимы. Об этом заявляют как авиаспециалисты, так и действующие военные, к примеру, командующий украинской авиацией ВВС генерал Сергей Голубцов отметил, что современные истребители "прикроют" наступающие колонны бронетехники и частично выполнят роль ПВО.

В то же время запад не спешит снабжать украинские Воздушные силы своими истребителями. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что по вопросу передаче самолетов есть определенные позитивные сдвиги. Британский премьер Риши Сунак, на вопрос о том, может ли Британия поставить Украине свои Typhoon, ответил: "Все можно обсудить". А президента США Джо Байден заявил, что поставка F-16 в Украину пока неактуальна.

Риши Сунак возле истребителя (фото: Getty Images)

При этом, 7 марта в эфире телемарафона Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты уже находятся в Штатах – там оценивают их уровень летной подготовки. Параллельно с этим западные союзники продолжают снабжать Украину необходимой техникой, а 21 марта стало известно, что для ВСУ ускорят поставку необходимых боеприпасов в общей сложности на два миллиарда евро.

Сегодня тема авиации для Украины активно обсуждается как внутри нашего общества, так и среди западных партнеров. Украинцы уже не раз были свидетелями того, как вчерашнее "нет" означает да через некоторое время. В свете возможных планов украинской армии относительно весенне-летнего контрнаступления Украина ждет от партнеров всесторонней помощи – как на земле, так и в небе. И, судя по тому, как разрешались аналогичные ситуации с поставками еще недавно "ветированного" оружия, остается надеяться, что и современные истребители вскоре перестанут быть "неактуальным вопросом" для украинских партнеров.