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Только кредитами "Укрэнерго" кризис долгов на энергорынке решить невозможно, - эксперт

Фото: только кредитами "Укрэнерго" кризис долгов на энергорынке решить невозможно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Полностью закрыть вопрос задолженностей на рынке электроэнергии Украины только благодаря привлечению "Укрэнерго" внешних кредитов невозможно, поэтому государству нужно искать другие инструменты для погашения долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Проблема остается достаточно острой. Только кредитами "Укрэнерго" ее не решить", - сказал Омельченко.

Он напомнил, что в начале февраля благодаря привлечению "Укрэнерго" кредитных средств от ЕБРР компания перечислила более 5 млрд грн на выплату долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а тот в свою очередь уменьшил долги перед "зеленой" генерацией.

По его словам, хоть расчеты и улучшились, но все еще не решена причина возникновения, которая заключается в льготных тарифах на электроэнергию для населения, а также в дефицитном тарифе на передачу "Укрэнерго".

"Тариф "Укрэнерго" не покрывает все расходы, необходимые для расчетов с зеленой генерацией. То, что сейчас были направлены большие средства от "Укрэнерго", это фактически одни долги перерастают в другие", - сказал эксперт.

Он отметил, что проблемы трансформировались в кредиты "Укрэнерго", потому что тариф на передачу достаточно трудно повышать из-за значительного сопротивления промышленников. По его мнению, государство должно продумать новые модели финансирования, позволяющие решить проблему долгов.

Напомним, как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту по плану и путям погашения долгов в зеленой энергетике, которая из-за этой проблемы сейчас находится в состоянии выживания.

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УкрэнергоЭлектроэнергия