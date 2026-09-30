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Не только Киев. В трех областях Украины аварийные отключения света из-за атаки РФ

18:32 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в трех областях и Киеве ввели отключения света (Getty Images)

В результате российских обстрелов в среду, 30 сентября, в Киеве и трех областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, "Житомирводоканал" и "Житомироблэнерго".

"В результате многочисленных атак врага на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии", - отметило министерство.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются - энергетики работают для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за актуальной информацией по отключениям на официальных ресурсах своего оператора системы распределения", - подчеркнули в Минэнерго.

Остановка работы водоканала

В "Житомироблэнерго" сообщили, что в Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (ГАО). Местных жителей призвали выключить из сети чувствительное к скачкам напряжения оборудование.

Кроме того, в результате перебоев электроснабжения временно приостановлена работа объектов водоканала.

"Специалисты предприятия постепенно подключают генераторы на водопроводных и канализационных насосных станциях, чтобы обеспечить работу насосного оборудования и возобновить стабильное функционирование систем водоснабжения и водоотвода", - говорится в заявлении "Житомирводоканала".

И. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь сообщил, что в Борщаговской громаде зафиксированы перебои с электроснабжением.

"В некоторых районах нашей громады пока частично отсутствует электроснабжение. По предварительной информации, перебои связаны с последствиями вражеской атаки и повреждениями электросетей за пределами Борщаговской громады", - отметил он.

Напомним, советник по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что РФ впервые использовала на реактивных дронах новые специальные боезаряды для уничтожения высоковольтных опор и металлических мостов.

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КиевЖитомирМинэнергоЧерниговская областьВойна в УкраинеОтключения света