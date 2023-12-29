Только как укрытия. В Конотопе сегодня не будут работать учебные заведения

"Учебные заведения в городе сегодня не будут работать. Дежурные группы в детсадах тоже", - написал мэр.

Он также отметил, что укрытия в учебных заведениях работают круглосуточно и все горожане могут ими пользоваться.

Массированная атака по Украине 29 декабря

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.

Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.