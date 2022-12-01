RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только в Испании. Два посольства Украины получили письма с угрозами, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня и вчера два посольства Украины за границей получили письма с конкретными угрозами. Речь идет о целенаправленной и широкомасштабной кампании против Украины за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которое приводит "Укрінформ".

"Произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", - заявил министр.

Уточнить более подробную информацию Кулеба не смог и пообещал, что МИД в скором времени выйдет с официальным комментарием по этому поводу.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит", - пояснил Кулеба, является ли теракт в посольстве Украины в Испании новой формой террора против украинцев за рубежом.

Он добавил, что уже есть предварительные догадки, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, привлеченных к этой кампании. Министр добавил, что учитывая события вчера и сегодня есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины.

Кулеба отметил, что нужно раскрутить цепи целиком и выявить, кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто присылает письма. Глава МИД добавил, что всех виновных найдут и накажут.

Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, разразившийся во время осмотра коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, отправляемое Украине как военную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияДмитрий КулебаМЗС