Не только в Испании. Два посольства Украины получили письма с угрозами, - Кулеба

"Произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз", - заявил министр.

Уточнить более подробную информацию Кулеба не смог и пообещал, что МИД в скором времени выйдет с официальным комментарием по этому поводу.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит", - пояснил Кулеба, является ли теракт в посольстве Украины в Испании новой формой террора против украинцев за рубежом.

Он добавил, что уже есть предварительные догадки, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, привлеченных к этой кампании. Министр добавил, что учитывая события вчера и сегодня есть точное основание утверждать, что происходит целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины.

Кулеба отметил, что нужно раскрутить цепи целиком и выявить, кто привлечен, откуда эти цепи поступают, кто присылает письма. Глава МИД добавил, что всех виновных найдут и накажут.