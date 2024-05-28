Не только деньги. Какую еще помощь могут получить переселенцы в Украине

Люди, которые сбежали от захватнической войны и нашли убежище в безопасных регионах Украины, могут получить выплаты от государства. Однако переселенцы в Украине могут рассчитывать не только на финансовую поддержку.
Какую еще помощь могут получить ВПЛ - узнайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: сайты "Дія", "єДопомога", пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сайты благотворительных организаций.
В Украине официально зарегистрировано несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Государство выплачивает финансовую помощь переселенцам. По состоянию на 28 мая 2024 года взрослые получают ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч гривен. На детей выплачивают по 3 тысяч гривен.
Детальнее о том, каким образом начисляют выплаты и какие главные условия для этого - читайте в материале РБК-Украина.
Некоторым категориям ВПЛ в Украине предлагают бесплатное жилье в безопасных регионах. Это касается семей с детьми, беременных, потерявших трудоспособность людей и пенсионеров.
Чтобы получить бесплатное жилье, переселенцам нужно обратиться в органы местной власти или ЦПАУ, где они проживают. Бесплатное жилье предоставляется на один год с возможностью продлить этот срок. На одного человека должно приходиться не менее шести квадратных метров жилого помещения.
С начала полномасштабной войны в Украине активизировалось волонтерское движение. Даже сейчас незащищенные категории населения могут обратиться к отдельным волонтерам или организациям за помощью.
Волонтеры могут помочь с жильем, транспортом, одеждой, лекарствами, медицинской помощью, топливом, содержание животных и многое другое. В Украине существуют онлайн-сервисы, куда могут обратиться переселенцы за волонтерской помощью:
Кроме того, переселенцы в Украине могут получить бесплатную юридическую помощь. Благотворительный фонд "Право на защиту" запустил программы бесплатной юридической поддержки для ВПЛ.
К волонтерам можно обратиться с трудовыми вопросами, оформлениями документов, пенсии, социальной помощи, заключением и расторжением брака, приемом в детсад или возобновлением обучения в школе.
Можно обратиться в благотворительный фонд лично или в удобном для вас чат-боте в Viber, Telegram или Facebook Messenger.
Украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий Украины, могут бесплатно разместиться в социальном жилье. Для этого необходимо обратиться по телефонам: (096) 058 84 10 (Viber); (096) 058 83 76 (WhatsApp, Telegram), а также на линию Минреинтеграции 1548.
Также государство оказывает таким категориям ВПЛ помощь по оформлению документов. Для этого следует обратиться в подразделение Государственной миграционной службы. Расходы на изготовление паспорта покрывают.
Также переселенцы, которые эвакуировались из оккупации, могут обратиться за помощью к:
Напомним, ранее мы рассказывали, как переселенцы могут бесплатно учиться в Украине и что для этого нужно.
Также РБК-Украина объясняло, как внутренне перемещенные лица могут получить доступную ипотеку и приобрести жилье в кредит.
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