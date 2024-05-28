Не только деньги. Какую еще помощь могут получить переселенцы в Украине

При подготовке материала использовались источники: сайты "Дія", "єДопомога", пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сайты благотворительных организаций.

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В Украине официально зарегистрировано несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Государство выплачивает финансовую помощь переселенцам. По состоянию на 28 мая 2024 года взрослые получают ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч гривен. На детей выплачивают по 3 тысяч гривен.

Детальнее о том, каким образом начисляют выплаты и какие главные условия для этого - читайте в материале РБК-Украина.

Бесплатное жилье

Некоторым категориям ВПЛ в Украине предлагают бесплатное жилье в безопасных регионах. Это касается семей с детьми, беременных, потерявших трудоспособность людей и пенсионеров.

Чтобы получить бесплатное жилье, переселенцам нужно обратиться в органы местной власти или ЦПАУ, где они проживают. Бесплатное жилье предоставляется на один год с возможностью продлить этот срок. На одного человека должно приходиться не менее шести квадратных метров жилого помещения.

Волонтерская помощь

С начала полномасштабной войны в Украине активизировалось волонтерское движение. Даже сейчас незащищенные категории населения могут обратиться к отдельным волонтерам или организациям за помощью.

Волонтеры могут помочь с жильем, транспортом, одеждой, лекарствами, медицинской помощью, топливом, содержание животных и многое другое. В Украине существуют онлайн-сервисы, куда могут обратиться переселенцы за волонтерской помощью:

"єДопомога" - государственный сервис, на котором есть несколько вариантов помощи: онлайн с возможностью перевести определенную сумму, помощь из рук в руки, а также возможность оставить заявку со своим запросом.

SaveUA - чат-бот для адресной помощи, связывающий волонтеров и людей в поисках жилья, еды, транспорта и т.д. Чат-бот в Telegram и Viber.

Palyanytsya Info - онлайн-сервис для поиска помощи во всех регионах Украины. Здесь можно найти адреса гуманитарных штабов, центров психологической помощи, лекарства, еду, центров помощи с детьми.

"Спитай Гриця" - чат-бот для людей, нуждающихся в бесплатных лекарствах или с небольшой доплатой. Волонтеры помогают получать препараты по программе "Доступные лекарства". Чат-бот в Telegram и Viber.

Юридические советы

Кроме того, переселенцы в Украине могут получить бесплатную юридическую помощь. Благотворительный фонд "Право на защиту" запустил программы бесплатной юридической поддержки для ВПЛ.

К волонтерам можно обратиться с трудовыми вопросами, оформлениями документов, пенсии, социальной помощи, заключением и расторжением брака, приемом в детсад или возобновлением обучения в школе.

Можно обратиться в благотворительный фонд лично или в удобном для вас чат-боте в Viber, Telegram или Facebook Messenger.

Помощь для сбежавших из оккупации людей

Украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий Украины, могут бесплатно разместиться в социальном жилье. Для этого необходимо обратиться по телефонам: (096) 058 84 10 (Viber); (096) 058 83 76 (WhatsApp, Telegram), а также на линию Минреинтеграции 1548.

Также государство оказывает таким категориям ВПЛ помощь по оформлению документов. Для этого следует обратиться в подразделение Государственной миграционной службы. Расходы на изготовление паспорта покрывают.

Также переселенцы, которые эвакуировались из оккупации, могут обратиться за помощью к: