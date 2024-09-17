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Не только деньги. Какую помощь могут получить ВПЛ, эвакуированные из опасных регионов

Украина, Вторник 17 сентября 2024 18:00
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Не только деньги. Какую помощь могут получить ВПЛ, эвакуированные из опасных регионов Фото: ВПЛ, эвакуированные из опасных регионов, могут получить помощь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в последнее время активизировалась эвакуация из опасных прифронтовых регионов. Эвакуированные переселенцы могут получить помощь и не только финансовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

Эвакуация с опасных территорий осуществляется железной дорогой и автомобильным транспортом. Также при необходимости могут вывозить специальным транспортом.

Как отмечают в Минреинтеграции, для эвакуированных предусмотрены социальные гарантии:

  • обеспечение бесплатным питанием и гуманитарной помощью при эвакуации;
  • восстановление утраченных документов;
  • временное убежище в хабах для внутренних переселенцев;
  • психологическая и медицинская помощь;
  • бесплатное размещение в государственных и коммунальных учреждениях, а также при необходимости возможно размещение в социально-медицинских учреждениях;
  • помощь в трудоустройстве;
  • помощь с твердым печным топливом на отопительный сезон.

Для детей-переселенцев предусмотрено первоочередное право на зачисление в детсады и школы, а также бесплатное питание.

Кроме того, впервые перемещенные лица могут рассчитывать на помощь от международных организаций. Ранее мы рассказывали, какую помощь оказывает ООН внутренне перемещенным лицам. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Кроме того, переселенцы могут получать пособие на проживание от государства. Взрослым насчитывается 2 тысячи гривен в месяц, а детям и лицам с инвалидностью - 3 тысячи гривен.

Куда обращаться для эвакуации

Эвакуация с опасных территорий производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в свою областную военную администрацию.

Харьковская область. 0-800-33-92-91 - горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации.

Запорожская область. 0-800-503-508 - круглосуточная горячая линия Запорожской ОВА; 0-800-33-92-91 - горячая линия Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации.

Херсонская область. 0-800-330-951 - круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации по Херсонской области.

Сумская область. +38 (050) 650-70-83 - эвакуационный штаб Сумского района; +38 (0542) 77-96-77 - Департамент социальной политики; +38 (093) 326-50-06 - круглосуточная горячая линия по эвакуации; +38 (068) 997-00-00 - по поводу эвакуации с животными.

Донецкая область. 0-800-500-121 - горячая линия по вопросам эвакуации; +38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: +38 (096) 078-84-33.

Эвакуация с опасных территорий

Жителей опасных регионов призывают эвакуироваться из-за угрозы боевых действий и обстрелов со стороны российских оккупантов. Кроме того, в ряде районов была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.

Эвакуация действует в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Людей вывозят в более безопасные регионы.

Недавно полиция показала, как вывозят жителей Донецкой области из-под российских обстрелов.

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Эвакуация Внутренне перемещенные лица Социальная помощь
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