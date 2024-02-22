Не только ядерное оружие в космосе. Bloomberg рассказало о других угрозах со стороны РФ

Почему об этом заговорили

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США впадают в международный кризис, игнорируя намерение России разместить ядерное оружие в космосе и использовать электромагнитный импульс, чтобы вывести из строя группировку спутников, которая лежит в основе их разведки.

Издание подчеркнуло, что есть еще более уязвимая "ахиллесова пята", которая угрожает глобальной торговле, всемирной военной готовности и логистике, а также самому интернету.

Речь идет о крайне уязвимом комплексе подводных кабелей, которые обеспечивают основу мировой связи.

Важность системы подводных кабелей

В докладе, опубликованном в начале этой недели организацией Policy Exchange в Британии, подчеркивается уязвимость подводных кабелей.

Новый доклад является продолжением анализа 2017 года, соавтором которого является нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В новом докладе факты указано, что во всем мире ежедневно происходит более 10 триллионов долларов финансовых транзакций, коммерческих платежей и торговых операций. Более 95% мировых коммуникаций осуществляется сетью из примерно 500 кабелей, проложенных через семь морей.

В отчете за 2017 год сказано, что подводные кабели выходят на берег лишь в нескольких отдаленных прибрежных местах и часто имеют минимальную защиту.

РФ уже заинтересовалась поиском уязвимостей

Главный маршал авиации Британии Стюарт Уильям Пич в предисловии к новому докладу заявил, что РФ уже начала исследовать подводную инфраструктуру Атлантического океана как слабое место нашей национальной безопасности.

Он отмечает, что дальше на восток Китай укрепляет свою подводную оборону в рамках своего более широкого стремления стать великой военной державой.

Другие государства-изгои, в частности Иран и Северная Корея, совершенствуют свои подводные военные возможности способами, которые могут поставить под угрозу эту критически важную инфраструктуру.

Система кабелей может находиться под угрозой

Издание пишет, что с возвращением опасной конкуренции великих держав между США, Китаем и Россией, вся структура системы находится под угрозой.

В частности, российские подводные лодки, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и нарушать их работу. Рассматривается вариант с их уничтожением или подключением к ним с целью манипулирования данными.

Что нужно делать

В материале указывается на необходимость совершенствования технологий, которые Запад применяет для защиты кабелей.

Также следует изучить концепции сжатия данных, которые со временем позволят более широко использовать альтернативы космического базирования.

"Как в наступательном, так и в оборонительном плане нам необходимо инвестировать в войну на морском дне. Это означает совершенствование наших собственных подводных систем, включая атомные подводные лодки и новые классы подводных беспилотных аппаратов, способных противостоять кораблям противника", - пишет Bloomberg.

Члены НАТО уже готовились к таким сценариям

В мае сообщалось, что НАТО усиливает наблюдение за подлодками после того, как оборонный альянс предупредил, что РФ может навредить критически важным подводным объектам Европейского союза и США.

Осенью стало известно, что НАТО разрабатывает технологии, позволяющие в режиме реального времени проявлять подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры после того, как взрывы на трубопроводе "Северный поток" год назад обнажили трудности мониторинга.