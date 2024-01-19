Не только на Часов Яр. Эксперты объяснили, зачем РФ стянула под Бахмут 80 тысяч военных

Атака на Славянск и Краматорск

Противник стягивает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ, - отмечает военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Сложно сказать, хватит ли ему ресурсов, но за последние несколько суток значительно усилились авиаудары. Если у него будет критическое преимущество, то ситуация может измениться коренным образом. Да и все-таки есть продвижение на юг и на север от Бахмута. То есть с тех позиций, которые были заняты в ходе летней кампании, мы вынуждены отходить. Думаю, главная причина в нехватке артиллерийских снарядов. Так как россияне на всем фронте могут отстреливать до 10 000 в сутки, а мы отвечаем только 2 000, о паритете речи не идет", – рассказал он в беседе с изданием.

Удар по Часов Яру, но не всей группировкой

Атаку на Часов Яр эксперты тоже не исключают. При этом военный эксперт Александр Мусиенко сомневается, что враг ударит по городу всей 80-тысячной группировкой.

"Как по мне, самые большие усилия будут на Авдеевском, Марьинском и Лимано-Купянском направлениях. Даже статистика показывает, что по числу обстрелов и боестолкновений они в лидерах. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами", – добавил он.

Ситуация в районе Бахмута: РФ стянула 80 тысяч войск

Об усилении натиска на днях сообщал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников. Но по его словам, враг атакует преимущественно пехотой, а не техникой.

"У них ключевое направление - это Часов Яр, они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодня она составляет примерно 80 000 личного состава. Сюда они перебросили силы своего "добровольческого" штурмового корпуса. Можем говорить, что они будут пытаться нас продавить", – отметил он.

На Бахмутском участке россияне атакуют на северном фланге - район Веселого, Спорного и Хромово. Позиционные бои идут возле Григоровки, Богдановки и Ивановского, а на южном фланге - возле Клищиевки и Андреевки. Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке говорит о наличии большого числа танков и бронемашин. Под их прикрытием оккупанты штурмуют позиции к западу от Бахмута в нескольких километрах от Часова Яра.