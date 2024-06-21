Только 22% объектов в Украине соответствуют принципам безбарьерности, - Шуляк

По ее словам, по результатам проведения мониторинга и оценки степени безбарьерности объектов физического окружения и услуг для лиц с инвалидностью, который осуществляется с 2021 года, в 2023 году из около 54 тысяч изучаемых объектов разного типа 22% ерные, 32,1% - частично безбарьерные, 45,9% - барьерные.

Исследовались, в частности:

Пешеходные пути движения по центральным улицам населенных пунктов;

Остановки общественного транспорта;

Пешеходные пути движения, ведущие от остановок общественного транспорта в заведение здравоохранения;

Сооружения гражданской защиты;

Учреждения здравоохранения;

Учебные заведения;

Центры предоставления административных услуг;

здания, где предоставляются социальные услуги и услуги социальной защиты населения;

Железнодорожные вокзалы и станции;

Автовокзалы и станции;

денежные учреждения и почтовые отделения;

Объекты благоустройства: площади, парки, скверы, ботанические сады, дендрологические парки).

“Сегодня очень много говорят о безбарьерности, инклюзии и т.д. Но мы видим, что на практике статистика достаточно печальна. Поэтому нам нужно обязательно пересмотреть все правила, по которым должны развиваться города. К сожалению, даже в Киеве это остается только разговорами на разного рода конференциях, но сам город ничего не делает”, - отметила Шуляк.

Она добавила, что уже сейчас ведется работа по усовершенствованию методик мониторинга доступности публичных услуг, поскольку проведение такого аудита будет эффективным реальным инструментом реализации реальной безбарьерности.

Кроме этого, подчеркнула Шуляк, важным в этом ключе будет создание в территориальных общинах еще одного органа, который будет заниматься вопросами реализации принципов инклюзивности.

"Речь идет о Совете безбарьерности. Это должно дать общинам инструмент для обустройства реальной безбарьерности, но доступность публичных услуг необходимо мониторить. Этим и будут в том числе занимать Советы безбарьерности", - сообщила Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что к мерам по мониторингу относится и обеспечение контроля за новыми строительными нормами, предусматривающими повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчиками при проектировании, строительстве и восстановлении поврежденных объектов.

"В настоящее время мы планируем обеспечить такой контроль, а также двигаемся в направлении внедрения европейских стандартов инклюзивности, учим специалистов и планируем осуществлять мониторинг и контроль безбарьерности строительства и реконструкций", - сообщила Шуляк.

При этом нардеп подчеркнула, что кроме системной работы государства и местного самоуправления, для полноценной реализации принципов безбарьерности необходима поддержка гражданского общества, поскольку только оно понимает, какие вопросы более настоятельны для их общества - доступность общественных пространств, поддержка трудоустройства специалистов с инвалидностью, социальные услуги, безбарьерные маршруты и т.д.

"Без преувеличения, каждый из нас рано или поздно будет нуждаться в безбарьерных просторах. Когда мы станем старше - будем нуждаться в лифте. Или когда с детской коляской не сможем попасть к подъезду собственного дома. Или когда во время воздушной тревоги не найдем маршрута до безопасного укрытия. Особенно в условиях активных боевых действий, барьеры, которые раньше были не в фокусе, стали видимыми. Особенно для всех, кто получил ранения", - резюмировала Шуляк.