Тилигульская ВЕС ДТЭК Ахметова сможет снабжать светом полмиллиона домов

После окончания строительства второй очереди и выхода на проектную мощность в 500 МВт Тилигульская ветроэлектростанция ДТЭК сможет снабжать электроэнергией 500 тыс. домов украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The New York Times.

"Планы по Тилигульскому проекту предполагают 85 турбин, которые будут производить до 500 мегаватт электроэнергии, что достаточно для 500 тыс. квартир - впечатляющая мощность для ветряной электростанции", - говорится в материале.

Как говорится в статье, после начала полномасштабного вторжения потребность Украины в новых источниках энергии стала очень острой. Оккупанты обстреливали украинские электростанции, а также захватили значительную часть генерации, в том числе крупнейшую в Европе атомную электростанцию - Запорожскую АЭС.

Кроме того, оккупанты захватили 90% объектов зеленой генерации Украины, которые сосредоточены на юго-востоке страны.

"Это (строительство во время войны Тилигульской ВЭС, - ред.) наш ответ россиянам", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ДТЭК в середине мая запустил в работу последнюю, 19-ю ветротурбину первой очереди Тилигульской ВЭС 114 МВт. Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны.