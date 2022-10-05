Тела двух замученных мужчин обнаружили на территории Харьковской области (фото)

Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин на базе отдыха в селе Новоплатоновка (Харьковская область). У погибших имеются огнестрельные ранения головы.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.
"Тела убитых людей нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250-350 человек. Периодически здесь происходила ротация.
"Тела погибших найдены в яме глубиной четыре метра на территории указанной базы. Левая рука одного мужчины была соединена наручниками с правой рукой второго погибшего. Также при осмотре на черепе одного из трупов обнаружен перелом левого височного участка, у второго - огнестрельное ранение черепа ", – заявили в областной прокуратуре.
Следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а трупы мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, украинские военные уволили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.
Также в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела замученных россиянами людей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .