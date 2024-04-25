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В TikTok надеются обойти запрет в США, - Reuters

Фото: TikTok надеется обойти запрет в США (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Исполнительный директор TikTok заявил в среду, что соцсеть рассчитывает выиграть суд по оспариванию закона, подписанного президентом США Джо Байденом,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Будьте уверены - мы никуда не денемся. Факты и Конституция на нашей стороне, и мы рассчитываем снова одержать победу", - сказал генеральный директор Шоу Цзы Чу в видео, опубликованном через несколько минут после того, как Байден подписал законопроект,

Подписание Байденом контракта устанавливает крайний срок продажи до 19 января - за день до истечения срока его полномочий, - но он может продлить этот срок на три месяца, если определит, что ByteDance добивается прогресса. Байден баллотируется на второй срок против бывшего президента Дональда Трампа.

"Мы не хотим выдавать запрет. Речь идет о собственности КНР", - заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Исполнительный директор заявил, что социальная сеть продолжит работу в США.

"Не ошибайтесь - это запрет на TikTok", - сказал Чу, подчеркнув, что TikTok продолжит работу, поскольку компания оспаривает ограничения.

Многие эксперты сомневаются, есть ли у какого-либо потенциального покупателя финансовые ресурсы для покупки TikTok и одобрили бы ли правительственные учреждения Китая и США продажу.

 

Запрет TikTok в США

Напомним, что 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о возможном запрете социальной сети TikTok в США.

Законопроект дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok.Он не предусматривает незамедлительную блокировку социальной сети.

Детальнее о том, что не так с TikTok и об его угрозах национальной безопасности, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

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