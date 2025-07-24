TikTok-революция. Почему молодежь в Европе и США поддерживает радикалов и чем это грозит

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Благодаря чему радикалы стали популярными среди молодых людей на Западе?

Почему в одних случаях молодежь голосует за правых радикалов, а в других – за ультралевых?

за ультралевых? Как радикалы мобилизуют молодежь приходить на выборы?

Будут ли европейцы голосовать за умеренных когда повзрослеют?

В центре французского Лиона 7 июля прошлого года собрались около 2,5 тысяч молодых людей. Они праздновали победу на парламентских выборах левого блока "Новый народный фронт". Часть молодых людей принесли антифашистские плакаты и скандировали лозунги "Contre le fascisme!" (против фашизма!).

Параллельно в городе проходил и другой митинг – ультраправый и несколько меньший по масштабам. Сторонники партии "Национальное объединение", которую до недавнего времени возглавляла Марин Ле Пен, организовали контр-протест. Ультраправые пытались прорваться через кордоны полиции к толпе левых. Обе стороны бросали бутылки, зажигали фейерверки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Было задержано более десятка молодых людей.

Хотя эта ситуация в Лионе была несколько экстремальной, далеко не единичной. Она показывает, что у европейской молодежи все еще есть потенциал быть привлеченной к активному участию в политике.

Голосование за левых на тех выборах было впечатляющим – 48% избирателей 18-24 лет и 38% в возрастной группе 25-34 лет поддержали "Новый народный фронт". Из них около 60% голосов пришлось на его ультралевую часть – партию "Непокоренная Франция". Зато "Национальное объединение" (RN) получило 33% голосов среди избирателей в возрасте 18-24 года, и 32% в категории 25-35 лет.

Еще нагляднее это проявилось на президентских выборах в Румынии 2024 года, где молодежь массово и неожиданно проголосовала за Келина Джорджеску, независимого ультраправого кандидата. Его общий результат – 22,9%, однако он набрал 30% среди избирателей в возрасте 18-24 года и 26% – у 25-34-летних.

В Польше на президентских выборах этого года молодежь массово голосовала за праворадикального Славомира Менцена. В первом туре он получил 36,1% голосов среди избирателей 18-29 лет, больше всего из всех кандидатов. При том, что его общий результат – всего 14,8%.

Похожие тенденции наблюдаются и в ряде других европейских стран, а также в США.

Молодежь как политический резерв

Хотя больше внимания привлекают ситуации, когда молодежь массово поддерживает правых радикалов, это происходит далеко не везде.

"Мы видели несколько выборов, где ультраправые партии очень хорошо выступили среди молодых избирателей, конечно. Но было много других выборов, на которых это было не так, и они не получают столько внимания СМИ. Поэтому есть также много выборов, где ультраправые не доминируют среди молодежи", –отметил в комментарии РБК-Украина политолог и психолог, доцент Радбодского университета Неймегена (Нидерланды) Родерик Реккер.

К примеру, на прошлогодних выборах в Европейский парламент среди молодежи доминировали левые и радикально левые партии. Или же на парламентских выборах в Португалии радикально левая партия Bloco de Esquerda (Левый блок) получила 4,4% голосов, но среди избирателей 18-34 лет - аж 15%.

По словам Реккера, ультраправые имеют примерно одинаковую долю голосов во всех возрастных группах и рост этих партий происходит "равномерно". Тогда как левые радикалы действительно имеют больше популярности среди молодежи.

Митинг "Нового народного фронта" во Франции (фото: Getty Images)

Хотя в прошлом эти два политических лагеря были противоположными друг другу, сейчас ультраправые и ультралевые становятся все более похожими, сказал РБК-Украина ассоциированный профессор европейских студий Тартуского университета (Эстония) Стефано Брагироли. В политологии это явление известно как "эффект подковы".

"Их объединяет не столько то, что они говорят, сколько то, кого они критикуют. Сегодня общей мишенью крайне правых и радикальных левых, как правило, является консенсус либеральной демократии", – отметил Брагироли, – Если посмотреть на показатели удовлетворенности демократией или общим положением дел, молодежь демонстрирует самый низкий уровень поддержки. Поэтому она более чувствительна к месседжам партий, которые атакуют либерально-демократический консенсус".

По его словам, молодежь чувствует, что либеральная демократия не приносит ей пользы, и поэтому они более открыты к поддержке радикальных партий, которые бросают вызов статусу-кво. Изменения, независимо от их характера, воспринимаются молодыми людьми как нечто позитивное.

Проблемы молодежи более-менее стандартные. Так, опрос Eurobarometer от сентября-октября прошлого года показал: 38% молодых граждан ЕС (до 34 лет) считают, что ЕС должен больше инвестировать в доступное жилье и поддержку стоимости жизни. Далее в списке их приоритетов идут образование, обучение и получение новых навыков (29%), а также психическое здоровье и благополучие (28%).

"Мы живем в эпоху быстрых изменений, особенно в Западной Европе. Это, возможно, меньше касается Болгарии, Румынии или частично Польши, но в таких странах как Франция, Германия или Италия молодежь сравнивает себя с родителями. И их родители принадлежали к поколению с хорошей, относительно хорошо оплачиваемой работой и значительными гарантиями безопасности. Сегодня же молодежь находится в нестабильном положении", – сказал изданию Брагироли.

Мобилизовать пассивность

Главная проблема молодых избирателей в том, что они не всегда ходят голосовать, даже если заявляют о приверженности к той или иной партии. Поэтому на одних выборах их голос очень весомый, а на других – его почти незаметно. Интересно, что здесь есть определенные закономерности.

"Когда праворадикальная партия является новой, она может показывать немного лучшие результаты среди молодых избирателей. Также иногда можно увидеть, что когда партия много набирает и растет по сравнению с предыдущими выборами, то потом она набирает немного больше даже среди младших избирателей", –отметил Реккер.

Но когда у партии падает популярность на следующих выборах, она также быстрее теряет голоса среди младших избирателей – они не являются лояльными к какой-то определенной партии.

Голосование на выборах в Европарламент, 2024 г. (фото: Getty images)

В таких случаях эффект новизны ключевой. Тем более популисты используют этот месседж для агитации. Для молодежи – преимущественно через социальные сети.

Среди наиболее успешных в этом плане – лидер "Национального объединения" во Франции 29-летний Жордан Барделла. Одна из его самых успешных стратегий – брать интервью, которые он дает где-то и размещать отрывки из них в TikTok. Кроме того, на его аккаунте в 2,2 млн подписчиков много публичных выступлений и личной жизни: от тренировок в спортзале до видео с домашними любимцами.

"Если сравнить TikTok Барделла с TikTok Макрона (президента Франции - ред.), то, несмотря на институциональную позицию Макрона, их язык кардинально разный. Крайне правые и радикальные левые мастерски используют простые, прямые и понятные месседжи", – отметил Брагироли.

Но, пожалуй, наиболее показательный случай произошел во время президентских выборов в Румынии в прошлом году. Независимый кандидат Келин Джорджеску активно вел TikTok, выкладывая ролики, где он посещает церковь, очевидно, стремясь создать образ набожного христианина, а также занимается дзюдо и бегает на стадионе. Чтобы его видео в TikTok охватили более широкую аудиторию, он призвал подписчиков распространять их и использовать хэштеги с его именем для продвижения.

"Вообще он сделал невероятное – мобилизовал молодежь прийти на выборы, потому что молодежь, в принципе, не то, что раньше голосовала за тех или иных – нет. Она просто меньше ходит на выборы", – пояснила РБК-Украина медиаэксперт, директор ОО "Детектор медиа" Галина Петренко.

Митинг сторонников Келина Джорджеску в Румынии (фото: Getty Images)

В то же время спецслужбы Румынии зафиксировали российский след и внешнюю помощь политику – из-за использования алгоритмов TikTok для повышения популярности его видео. Собственно, это впоследствии стало основанием для отмены первого тура выборов, а впоследствии Джорджеску вообще задержали и отстранили от выборов.

Как писало РБК-Украина, отношения европейских радикалов с Россией многоплановые и сложные. Кремль регулярно помогает части из них, но не всем. Другая часть радикальных партий четко поддерживает Украину, преимущественно в странах Центрально-Восточной Европы. Но в любом случае рост веса радикалов базируется на использовании внутренних проблем.

"Россия просто выискивает те проблемные моменты, которые есть в обществах, недовольство чем-то, рациональные, нерациональные, она их дальше раздувает и это помогает приводить к власти политиков, которые могут дальше расшатывать европейское единство, мешать Украине присоединяться к Европейскому союзу и т.д.", – сказала Петренко.

Молодежь - разная

Почему одна часть молодежи готова поддерживать радикальных левых, а другая – ультраправых? По словам Брагироли, есть определенная корреляция с образованием и местом жительства, хотя бывают и исключения. Молодежь с низким уровнем образования, которая происходит, например, из рабочих районов, больше склонна поддерживать консервативные политсилы, традиционные ценности и идею возвращения к "мифическому прошлому".

"С другой стороны, если ощущение неопределенности высокое, но уровень образования выше, а место жительства – большие города, то чаще наблюдается поддержка прогрессивных или радикальных левых партий", – сказал Брагироли.

Еще один важный момент – гендерные различия. Среди молодежи ультраправые партии поддерживает значительно больший процент мужчин. Это опять же связано с ощущением незащищенности.

"Представьте молодого парня с нестабильной, низкооплачиваемой работой, которому едва хватает денег на аренду квартиры. К этому добавляется ощущение, что раньше, будучи молодым человеком, можно было рассчитывать на определенные привилегии: легче получить работу или занять хорошую позицию. Например, его отец мог иметь стабильную работу, тогда как мать оставалась дома. Теперь же, из-за искаженного восприятия, кажется, что молодые женщины, мигранты или другие группы "забирают" то, что раньше принадлежало ему", – отметил в разговоре с изданием Брагироли.

Протест против продажи оружия Израилю, Лондон (фото: Getty Images)

Кроме того, существует элемент так называемой угрожаемой маскулинности. "Они считают, что, будучи мужчинами, они должны иметь определенные права, но современное общество, где, по их мнению, приоритет отдается женщинам, ЛГБТ или другим группам, оставляет их "последними в очереди", – добавил эксперт.

Этот феномен заметен, например, в популярности так называемых "менфлюенсеров", которые создают контент, ориентированный на традиционно "мужские" темы, такие как стиль, фитнес, технологии, автомобили, финансы, мотивация или образ жизни (хотя не исключительно) и говорят о "потерянном пространстве для белых мужчин". Пожалуй, одним из самых известных примеров здесь является Илон Маск.

В то же время с лидерами, на которых ориентируется молодежь, не все так очевидно. Часть радикальных партий действительно работает через своих "молодых" руководителей, которые выглядят "улучшенными и успешными" ролевыми моделями для молодежи. Наиболее яркие примеры – те же Жордан Барделла во Франции и Славомир Ментцен в Польше, в какой-то степени - леворадикальная Александрия Окасио-Кортес в США.

Но были и примеры, когда молодежь поддерживает значительно старших политиков. Среди таких – левые Джереми Корбин в Великобритании и Берни Сандерс в США, который является настоящим кумиром для многих американцев, которые по возрасту годятся ему даже не во внуки, а в правнуки. Универсального объяснения этому нет, впрочем ключевой здесь является оппозиционность лидеров к политической системе и имидж "бунтарей".

Ответ "старого" истеблишмента

Все это означает дополнительные неприятности для традиционных партий, которые годами находились у власти – левоцентристских социал-демократов, правоцентристских христианских демократов, а также либералов.

Из личного опыта Родерик Реккер подтвердил, что эти политсилы уделяют внимание молодежной политике. Вместе с тем, молодежь не всегда является приоритетом – в короткой перспективе бывает проще работать и старым электоратом, потому что его все еще достаточно, чтобы оставаться у власти.

"Европа, как и Украина, имеет стареющее население. Это означает, что большинство избирателей старше 40 лет в большинстве европейских стран. Поэтому для центристских партий все еще привлекательно просто получить голоса от старших групп избирателей, ведь в целом молодые избиратели являются относительно меньшей группой среди населения", – сказал изданию Реккер.

Тем не менее, есть и успешные кейсы, когда молодежь становилась на сторону именно "старых" партий. Ярким примером здесь являются социал-демократы в Дании. Партия во главе с Метте Фредериксен решительно взялась за вопрос нелегальной миграции, и это принесло ей положительные результаты.

"Однако проблема в том, что нужен баланс. Мейнстримная партия должна предложить решение, которое будет приниматься как эффективное, но не будет выглядеть как плохая копия предложений крайне правых, иначе избиратели выберут "оригинал", – отметил Брагироли.

В случае социал-демократов часть избирателей поддерживает жесткие меры по миграции, но слишком жесткая политика может оттолкнуть прогрессивных избирателей, которые голосовали за них раньше. Поэтому нужно тщательно взвешивать: удастся ли привлечь больше избирателей, чем потерять.

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"Если ты не социалист в 20, у тебя нет сердца; если ты все еще социалист в 40, у тебя нет ума", – такую фразу приписывают премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.

Раньше все действительно было так. Молодежь с возрастом отходила от радикалов и голосовала за более умеренные и ответственные политические силы. Но эти тенденции характерны для либеральных демократов во времена стабильности – и именно это исчезает на фоне экономических трудностей в Европе и российской угрозы.

Дополнительный сумбур вносит информационная сфера – она более текучая, открытая и неуправляемая, чем эра "до интернета". Более того, алгоритмы социальных сетей устроены таким образом, что они способствуют созданию "пузырей единомышленников", которые постепенно усиливают радикальность их членов.

Молодежный митинг в Глазго, Великобритания (фото: Getty Images)

Пусть сейчас в Европе доля молодежи меньше, чем раньше, в силу неутешительных демографических тенденций. Но все равно она останется активной по крайней мере в течение нескольких десятилетий. Зато старшие избиратели постепенно отходят от участия в политических процессах, в силу естественных причин.

В итоге, очень многое зависит от способности мейнстримных партий справиться с проблемами, которые волнуют общество. В противном случае западные страны ждут большие проблемы.

"Это может звучать немного высокомерно, но старшие поколения, особенно в Европе, лучше понимают риски потери демократии. Они либо жили при авторитарных режимах, либо слышали от бабушек и дедушек о войне или других сложных временах. Поэтому они осознают, что может произойти, если демократия потерпит крах. Молодежь же часто не имеет этого "иммунитета", – резюмировал Брагироли.

И ряд последних выборов в Европе свидетельствуют, что такое осознание у молодых людей все же отчасти есть. Но "старым" партиям точно нельзя закрывать глаза на угрозы, которые представляет для демократии распространение радикальных идей среди молодежи. Как слева, так и справа.

При написании материала использовались данные социологического опроса Eurobarometer, публикации Politico Europe, Le Figaro, BBC, FAZ, комментарии Стефано Брагироли, Родерика Реккера и Галины Петренко.