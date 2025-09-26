TikTok под контролем США: что известно о новом соглашении Трампа

В США готовят соглашение, которое должно изменить судьбу TikTok. Документ открывает путь к передаче контроля над приложением американским компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NBC News.

В четверг был подписан исполнительный указ, который запускает процесс передачи контрольного пакета TikTok под управление американских инвесторов. При этом подчеркивается, что для окончательного завершения сделки потребуется участие Китая.

"Это будет полностью под контролем Америки", – было сказано во время подписания. Также прозвучала благодарность китайской стороне за поддержку процесса, которая оказалась необходимой для согласования документа.

Кто войдет в состав инвесторов

Пока состав участников сделки полностью не раскрывается. Однако было отмечено, что ключевую роль будет играть корпорация Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон.

В числе других фигур называются предприниматель Майкл Делл и медиамагнат Руперт Мердок. Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что дополнительные детали станут известны в ближайшие недели.

Контроль над алгоритмами TikTok

Одним из условий соглашения станет контроль американской стороны над алгоритмом, который формирует рекомендации контента для пользователей. По словам Вэнса, это позволит США влиять на ключевые процессы внутри платформы.

На вопрос о возможности усиления политического влияния через алгоритмы прозвучал ответ, что предпочтения будут учитываться, однако подход останется сбалансированным.

"К сожалению, нет, ко всем будут относиться справедливо. К каждой группе, каждой философии, каждой политике будут относиться очень справедливо", – отметил Трамп.