TikTok может получить штраф 500 млн евро за экспорт данных между ЕС и Китаем, - Bloomberg

TikTok может быть оштрафован на 500 миллионов евро за незаконный экспорт данных из ЕС в Китай. Это следствие расследования, которое выявило нарушение правил защиты данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, владелец TikTok ByteDance Ltd может быть оштрафован на сумму более 500 миллионов евро, что эквивалентно 552 миллионам долларов, за незаконную отправку данных европейских пользователей в Китай.
По словам источников, знакомых с ситуацией, комиссия по защите данных Ирландии, главный регулирующий орган TikTok в Европе, должна вынести штраф против компании до конца месяца.
Это решение принято после того, как расследование выявило нарушение Общих правил защиты данных Европейского Союза, когда TikTok отправлял данные европейских пользователей в Китай для доступа инженеров.
Штраф, вероятно, станет третьим по величине после санкций на
Однако пока известно, что точный размер штрафа и время его введения могут измениться.
Согласно закону, подписанному бывшим президентом США Джо Байденом в прошлом году, китайская материнская компания соцсети TikTok, компания - ByteDance, должна была найти покупателя для приложения за пределами Китая до 19 января.
Вашингтон утверждает, что владение TikTok компанией ByteDance делает ее зависимой от китайского правительства, и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния против Соединенных Штатов и сбора данных об американцах.
В начале этого года TikTok ненадолго приостановил работу в США, но полного закрытия удалось избежать: американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который отсрочил выполнение этого закона на 90 дней - до 5 апреля - чтобы дать дополнительное время для заключения сделки.
В конце марта Трамп подтвердил, что соглашение с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения для коротких видео будет заключено до субботы.
Напомним также, что несколько дней назад американский лидер заявил, что рассмотрит возможность снижения пошлин в отношении Китая. В частности, для того, чтобы заручиться поддержкой Пекина для продажи TikTok. Он отметил, что каждый пункт тарифов стоит больше, чем соцсеть.
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