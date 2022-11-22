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Убегают или нагнетают? Зачем россияне заявляли об "эвакуации" из Армянска (Крым): мнение эксперта

Фото: эксперт объяснил, зачем россияне заявляли об "эвакуации" из Армянска (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Елизавета Драбкина

Россияне распространяют фейки о якобы эвакуации из Армянска (Крым) как ччасть информационно-психологической операции для нагнетания обстановки.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Начнем с того, что сейчас (оккупантам - ред.) смысла эвакуироваться из Армянска нет. Там нет никаких боевых действий и у нас нет оружия, которое бы туда доставало. Поэтому все это (сообщение россиян об эвакуации из оккупированного Армянска - ред.) можно рассматривать исключительно в медийной сфере и в плане психологических операций", - сказал он.

По его словам, распространение таких фейков призвано нагнетать обстановку, чтобы упростить мобилизацию россиян и проще собирать деньги на определенные вещи, необходимые для ведения войны против Украины.

"Следует понимать, что Крым с самого начала, с 2014 года аннексировался как база для Черноморского флота РФ, именно для его усиления. И только с этой позиции здесь нужно рассматривать Крым, потому что никакой другой стратегической ценности для россиян он не имеет", - добавил Жирохов.

Добавим, Армянск важен для россиян, ведь он находится на админгранице с Херсонской областью. Оккупанты используют его для перекидывания военной техники.

Предыстория

Отметим, что сегодня российские СМИ сообщали о якобы проведении массовой эвакуации из Армянска. Блогеры писали, что из города вывозят "администрацию" и военные объекты. Однако так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов опроверг эту информацию и отметил, что Крыму "ничего не угрожает".

Позже в Крыму и, в частности, в Армянске, объявили "желтый уровень террористической опасности". Он будет действовать на территории ряда муниципальных образований и объектов с 22 ноября по 7 декабря.

Напомним, что перед тем, как сбежать из правобережной части Херсонской области российские оккупанты также "эвакуировали" свои псевдоадминистрации и "органы власти"

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