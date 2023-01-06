RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убегал от пограничников и упал в обрыв. В Карпатах спасли уклониста, который хотел переплыть Тису

Фото: в Карпатах спасли уклониста, который хотел переплыть Тису (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Елизавета Драбкина

В Карпатах пограничники и работники ГСЧС спасли уклониста, который хотел попасть в Румынию, но упал в 10-метровый обрыв и не смог самостоятельно из него выбраться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Сообщается, что вечером 5 января пограничники обнаружили вблизи границы мужчину, который хотел незаконно попасть в Румынию. Он пытался скрыться, но безуспешно.

"Уже на первых минутах "гонки" с пограничниками беглец оступился и упал в 10-ти метровый обрыв, из которого не смог выбраться самостоятельно. После неудачных попыток помочь пострадавшему, пограничники вызвали на помощь спасателей и бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину достали из обрыва. Он не получил серьезных повреждений.

Позже мужчина признался пограничникам, что хотел незаконно пересечь границу по реке Тиса. Беглец прибыл в Закарпатье из Запорожской области.

Относительно правонарушителя составили админпротокол, дело направили в суд, а самого мужчину уже вскоре передадут в областной отдел комплектования.

Напомним, ранее правоохранители задержали мужчину, который с помощью "переправщика" хотел незаконно покинуть Украину и пытался переплыть Тису.

Ранее пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыЗакарпатская областьГосударственная пограничная службаГСЧС