У Тихому океані пройдуть спільні навчання Британії, Японії та США

Другі протисубмаринні навчання розпочнуться 14 березня

Военно-морские силы Японии, Великобритании и Соединенных Штатов на этой неделе проведут вторые противосубмаринные совместные учения в Тихом океане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Diplomat.

Учения начнутся 14 марта и будут проходить в западной части Тихого океана.

"Британский королевский флот, Силы самообороны Японии и ВМС США поддерживают свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Подобные учения демонстрируют решимость нашей страны в регионе, одновременно улучшая взаимодействие, поддерживая готовность и изучая лучшие практики друг друга", - заявил капитан Седьмого флота США Брайан Эриксон.

Первые трехсторонние учения с участием флотов трех стран прошли в декабре 2018 года.

Напомним, в Эстонии заявили, что единственная серьезная угроза безопасности для нее исходит от России, вооруженные силы которой практикуются для значительного военного конфликта с НАТО.

По информации эстонской разведки, общий порядок российских военных учений и их сценарии не менялись, несмотря на события в Грузии, Украине, Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в странах Балтии и Польше.