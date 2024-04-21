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В Тихий океан упали два вертолета ВМС Японии с 8 членами экипажа

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Два вертолета ВМС Японии с восемью членами экипажа разбились в Тихом океане к югу от Токио во время ночных учений. Спасатели ищут семерых пропавших, одного вытащили из воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Министр обороны Японии Минора Кихара сообщил журналистам, что два вертолета SH-60K, принадлежавших Морским силам самообороны и перевозивших по четыре члена экипажа каждый, потеряли связь вечером в субботу вблизи острова Торисима в Тихом океане примерно в 600 километрах к югу от Токио.

Одного из восьми членов экипажа извлекли из воды, но о его состоянии информации пока нет.

Причина аварии неизвестна, сказал министр, добавив, что власти предоставляют приоритет спасательной операции.

По словам Кихары, спасатели обнаружили фрагменты, вероятно, одного из SH-60K.

"Мы считаем, что вертолеты разбились", - сказал он.

По словам главы японского Минобороны, двухмоторные многофункциональные вертолеты, разработанные Игорем Сикорским и известные как Seahawk, проводили ночные противолодочные тренировки. Один потерял связь в 10:38 вечера (13:38 по Гринвичу) после отправки экстренного сигнала. Другой потерял связь примерно через 25 минут.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности, Япония приняла решение изменить свою оборонную позицию.

Несколькими днями ранее японское правительство из-за ситуации в Украине ввело запрет на экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.

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Япония