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Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Автор: Анна Полисученко

Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру за 2022 рік. Минулого року її також висували на отримання цієї премії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Твіттері Франака Вячорки, радника у закордонних справах офісу Тихановської.

"Норвезькі парламентарі Боллестад і Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року. Це визнання для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу", - написав Вячорка.

Олауг Боллестад очолює християнсько-демократичну партію Норвегії, Хорек Елвенес є депутатом норвезького парламенту від Консервативної партії.

Раніше ми писали, що Світлана Тихановська потрапила до рейтингу лідерів майбутнього журналу Time.

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Білорусь