Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру за 2022 рік. Минулого року її також висували на отримання цієї премії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Твіттері Франака Вячорки, радника у закордонних справах офісу Тихановської.
"Норвезькі парламентарі Боллестад і Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року. Це визнання для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу", - написав Вячорка.
Олауг Боллестад очолює християнсько-демократичну партію Норвегії, Хорек Елвенес є депутатом норвезького парламенту від Консервативної партії.
Раніше ми писали, що Світлана Тихановська потрапила до рейтингу лідерів майбутнього журналу Time.