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Тіхановська проходить 14-денну самоізоляцію, - МЗС Литви

Литва, Четвер 13 серпня 2020 12:00
Тіхановська проходить 14-денну самоізоляцію, - МЗС Литви
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У відомстві зазначили, що Тіхановській необхідна пауза для обмірковування подальшої діяльності

Кандидат в президенти Білорусі, яка виїхала з країни, Світлана Тіхановська в Литві перебуває на 14-денній самоізоляції. У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що їй потрібен час для прийняття рішення про подальшу діяльність.

Про це заявив глава міністерства Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс в ефірі радіостанції Ziniu radijas.

"Давайте дамо їй час, якого вона потребує після пережитого стресу, для прийняття рішення і про який сама тоді розповість... Тіхановська - не політик, про що сама заявляла, на її плечі випало величезне навантаження, до якого вона, можливо, виявилася неготовою", - зазначив міністр.

Крім того, на думку Лінкявічюса, діяльність головної опонентки Олександра Лукашенка дала поштовх до розуміння того, що "в Білорусі має формуватися громадянське суспільство".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви заявляв, що Тіхановська записувала свої відеозвернення не в Литві.

Як писало РБК-Україна, після від'їзду опонентки Лукашенка було опубліковано її звернення, у якому вона заявляє, що нібито самостійно прийняла рішення покинути країну.

Пізніше з'явилося ще одне відео - з закликом до громадян Білорусі не виходити на протести.

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