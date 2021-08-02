Тихановська вимагає санкцій проти причетних до скандалу з білоруською легкоатлеткою. Також вона закликає керівництво МОК провести розгляд і розслідування щодо керівного складу НОК Білорусі.

"Сьогоднішній день показав, що захоплення літака RyanAir - це не винятковий випадок, а тільки початок міжнародного терору, який влаштував колишній президент", - заявила Світлана Тихановська.



Лідер білоруської опозиції повідомила, що Крістіна Тімановська - це доказ того, що будь-який білоруський спортсмен, відправлений на Олімпіаду, може стати заручником, якщо знайде в собі сміливість заговорити. "Жоден білорус, який покинув кордон Білорусі, не знаходиться в безпеці, тому що його можуть спробувати викрасти, як Крістіну Тімановську або Романа Протасевича", - додала Тихановська.

Світлана Тихановська також подякувала НАУ, Білоруському фонду спортивної солідарності та білоруській діаспорі за швидку, скоординовану роботу, яка допомогла захистити спортсменку від насильницької депортації до в'язниці, МОК і владі Японії за оперативну реакцію, а також Чехію, Словенію та Польщу за пропозицію притулку для Крістіни.



Білоруська опозиціонерка запропонувала внести в санкційні списки, а також посилити санкції ЄС і США "проти режиму, його гаманців, і всіх, хто підтримує режим".

"Ми наполягаємо, що білоруські спортсмени - це гордість нашої країни, а не власність режиму. І зараз моральний обов'язок міжнародного співтовариства - дати рішучу реакцію на спроби викрадення білорусів з територій демократичних держав", - повідомила головна опозиціонерка Білорусії.