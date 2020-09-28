ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіхановська просить Захід обмежитися точковими санкціями проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська просить Захід обмежитися точковими санкціями проти Білорусі. На її думку, галузеві обмеження можуть негативно позначитися на невинних компаніях і людях.

Популярні новини

Про це повідомляє її прес-служба в Telegram.

Тіхановська підкреслила, що від економічних санкцій можуть постраждати приватні компанії та невинні люди.

"Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних осіб і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Великобританії і Канади повинні були ввести санкції проти Білорусі 25 вересня. Проте наголошувалося, що їх запровадження можуть перенести у зв'язку з проблемами координації між трьома країнами. Станом на 28 вересня західні країни (крім країн Балтії) не оголосили про введення санкцій.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що введення нових санкцій несе в собі "особливу загрозу", що загрожує "непоправними наслідками".

"Торгові війни, довільні фінансові та економічні санкції в якості інструменту політичного тиску повинні бути припинені", - зазначив глава МЗС Білорусі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьСвітлана ТіхановськаСанкції