ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тихановська закликала силовиків зупинити насильство

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 01:12
Тихановська закликала силовиків зупинити насильство
Фото: протести в Білорусі (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Вона заявила, що силовики можуть припинити насильство

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до силовиків і своїх виборців. Вона закликала зупинити насильство на масових протестах.

Про це повідомляє TUT.BY.

Вона попросила міліцію і військових "пам'ятати, що вони частина народу", а своїх виборців - не давати привід для застосування до них насильства.

"Я знаю, що білоруси прокинутися завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, в трьох містах Білорусі силовики не розганяють натовпу демонстрантів, це Пінськ, Бобруйськ і Новополоцьку.

РБК-Україна також писало, що в Мінську відбулися кілька потужних вибухів.

Масові протести в Білорусі спалахнули після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів і ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває перемогу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Минск
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся