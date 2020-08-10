Тихановська закликала силовиків зупинити насильство

Фото: протести в Білорусі (twitter.com)

Вона заявила, що силовики можуть припинити насильство

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до силовиків і своїх виборців. Вона закликала зупинити насильство на масових протестах.

Про це повідомляє TUT.BY.

Вона попросила міліцію і військових "пам'ятати, що вони частина народу", а своїх виборців - не давати привід для застосування до них насильства.

"Я знаю, що білоруси прокинутися завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, в трьох містах Білорусі силовики не розганяють натовпу демонстрантів, це Пінськ, Бобруйськ і Новополоцьку.

РБК-Україна також писало, що в Мінську відбулися кілька потужних вибухів.

Масові протести в Білорусі спалахнули після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів і ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває перемогу.