Тихановская призвала силовиков остановить насилие

Фото: протесты в Беларуси (twitter.com)

Она заявила, что силовики могут прекратить насилие

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к силовикам и своим избирателям. Она призвала остановить насилие на массовых протестах.

Об этом сообщает TUT.BY.

Она попросила милицию и военных "помнить, что они часть народа", а своих избирателей - не давать повод для применения к ним насилия.

"Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", - сказала Тихановская.

Напомним, в трех городах Беларуси силовики не разгоняют толпы демонстрантов, это Пинск, Бобруйск и Новополоцке.

РБК-Украина также писало, что в Минске произошли несколько мощных взрывов.

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу.