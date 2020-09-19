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Тіхановська закликала звільнити жінок, затриманих на марші в Мінську

Автор: Дмитро Левицький

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська відреагувала на сьогоднішні затримання учасників антиурядової акції протесту в Мінську. Вона закликала звільнити всіх затриманих жінок.

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Про це повідомляє прес-служба опозиціонерки у Telegram.

За даними Тіхановської, силовики затримали сьогодні понад 240 учасниць маршу, серед яких є дівчата 2004 року народження. Опозиціонерка пригрозила силовикам розкриттям особи тих, хто виконує злочинні накази.

"Всі затримані мають бути звільнені. Співробітники силових відомств повинні пам'ятати: білоруси готові деанонімізувати тих, хто виконує злочинні накази. Вам ще доведеться подивитися в очі своєму народу, який ви повинні захищати", - наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходив марш проти чинного президента Олександра Лукашенка. Участь в акції протесту переважно брали жінки, які вимагали проведення нових виборів та покарання всіх причетних до злочинів силовиків проти мітингувальників.

Біля ТЦ "Айсберг" у Мінську силовики спробували розігнати протестувальників, серед затриманих опинилася відома білоруська активістка.

Мінська поліція офіційно заявляла про затримання понад 10 протестувальників, тоді як правозахисники нарахували більш ніж півтори сотні затриманих.

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Новини України БілорусьМинскпротестСвітлана Тіхановська