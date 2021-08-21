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Тихановська закликала МВФ заблокувати доступ Лукашенка до ресурсів

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Субота 21 серпня 2021 14:07
Тихановська закликала МВФ заблокувати доступ Лукашенка до ресурсів Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Міжнародний валютний фонд (МВФ) і США заблокувати режиму Олександра Лукашенка доступ до коштів МВФ. Доступ має бути заблокований до проведення нових виборів у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Тихановська направила лист директору МВФ Крісталіні Георгієвій і міністру фінансів США Джанет Йеллен.

Там вона висловила думку, що доступ режиму Лукашенка до засобів міжнародного резервного активу і обміну у вільно конвертовані валюти повинен бути закритий до тих пір, поки в Білорусі не будуть проведені нові вільні вибори.

"Кошти, призначені для народу, на ділі підуть на репресії проти білорусів", - впевнена Тихановська.

Опозиціонер заявила, що дії режиму з кожним днем погіршують і без того важке економічне становище Білорусі, і нові грошові перекази, за її словами, не повинні допомогти Лукашенку виграти час для утримання влади.

Раніше МВФ призупинив доступ Афганістану до ресурсів.

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Олександр Лукашенко Світлана Тіхановська
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