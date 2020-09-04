ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіхановська попросила ООН відправити спостерігачів в Білорусь

Автор: Дмитро Левицький

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська сьогодні, 4 вересня, виступила на неформальному онлайн засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Білорусі. Тіхановська закликала ООН відправити в Білорусь моніторингову місію.

Популярні новини

Засідання Радбезу ООН транслювалося в YouTube.

"Ми закликаємо ООН невідкладно направити до Білорусі моніторингову місію, щоб зафіксувати ситуацію на землі", - заявила вона.

Зазначимо, з 9 серпня у Білорусі не припиняють акції протесту через фальсифікацію виборів президента. За результатами голосування перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, але опозиція та частина суспільства вважає, що на виборах перемогла Тіхановська.

Протести супроводжуються жорсткими затриманнями та частими порушеннями прав людини білоруськими силовиками. Білоруська влада також почала перешкоджати роботі незалежних та іноземних ЗМІ, зокрема, затримуючи їх журналістів.

Нагадаємо, під час виступу перед Європарламентом опозиціонерка Тіхановська оголосила про початок мирної революції в Білорусі.

До цього Тіхановська зустрілася з першим заступником держсекретаря США та обговорила з ним політичну кризу в Білорусі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНБілорусьСвітлана Тіхановська