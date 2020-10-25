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Тіхановська оголосила національну страйк у Білорусі з 26 жовтня

Автор: Роман Тверденко

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок загального страйку в країні з понеділка, 26 жовтня. Вона також відзначила важливість недільних протестів.

Про це йдеться у заяві політика.

Тіхановська зазначила, що чинна влада знову показала свою здатність діяти тільки насильницким чином.

"Режим сьогодні знову показав білорусам, що насильство – єдине, на що він здатний. Але підривати світлошумові гранати в натовпі людей і під вікнами пологових будинків – це не сила. Режим не готовий говорити правду, відповідати за свої слова і виконувати вимоги людей. Значить цей режим не гідний білоруського народу. Значить цей режим втрачає владу", - заявила Тіхановська.

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"Тому завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їх слово – закон. Закон, якого намагалися позбавити, але яку ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наше головне мирне зброю – солідарність", - підкреслила Тіхановська.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі в неділю, 25 жовтня, під час протестів відбулися затримання. Правоохоронці затримали щонайменше 129 осіб.

Нагадаємо, центр Мінська перекрили, туди стягнули силовиків. Почалися затримання журналістів.

Крім того, у результаті вибухів у Мінську постраждала щонайменше одна людина. Йому пошкодив гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

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Новини України Світлана Тіхановська