Тихановська звернулася до ЄС: Лукашенко перетворює Білорусь на "європейську КНДР"

Білоруський опозиційний лідер Світлана Тихановська виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Вона закликала запровадити 4-й пакет санкцій й оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну "в європейську Північну Корею".
Про це повідомляє офіційний сайт політика.
Білоруський лідер заявила, що стратегія ЄС зі спостереженням за ситуацією в Білорусі не спрацювала, тому необхідні рішучі, системні заходи щодо вирішення глибокої кризи в країні й боротьби з безкарністю режиму Лукашенка.
"Я закликаю Європарламент переконатися, що реакція міжнародної спільноти не обмежиться інцидентом з рейсом Ryanair. Відповідь повинна стосуватися ситуації в Білорусі в цілому, інакше ми всі зіткнемося з такими ситуаціями в майбутньому, оскільки Лукашенко перетворює країну в європейську Північну Корею - непрозору, непередбачувану і небезпечну", - підкреслила Тихановська.
Раніше Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.