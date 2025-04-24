Тигипко купил еще один банк в Украине

Сергей Тигипко уже владеет двумя банками в Украине. Бизнесмен купил еще один - львовской "Идея Банк", принадлежавший польские компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение польской компании Getin Holding.
Согласно сообщению, группа ТАС Тигипко заплатит за "Идея Банк" 31,8 млн евро и 170 тысяч евро вознаграждения.
"Идея Банк" имеет 72 отделения и занимает 27 место среди 60 украинских банков по размеру активов. Банк работает в розничном бизнесе и занимается обслуживанием физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.
Getin Holding S.A. - польская финансовая группа, основанная в 1996 году с главным офисом в г. Вроцлав. Сферы деятельности: розничные банковские услуги, автокредитование, лизинг, ипотека, посредничество в страховании.
В состав Getin Holding входят компании, предоставляющие финансовые услуги: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румыния), Carcade (Россия).
Бизнесмен Сергей Тигипко известен тем, что возглавлял Национальный банк Украины и занимал высокие должности в правительстве при Викторе Януковиче.
Тигипко владеет группой ТАС, которая работает в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости
Группе ТАС принадлежат Универсал банк (monobank), который является восьмым по размеру активов и ТАСкомбанк (15 место).
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