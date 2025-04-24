Тигипко купил еще один банк в Украине

Бизнесмен Тигипко

Бизнесмен Сергей Тигипко известен тем, что возглавлял Национальный банк Украины и занимал высокие должности в правительстве при Викторе Януковиче.

Тигипко владеет группой ТАС, которая работает в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости

Группе ТАС принадлежат Универсал банк (monobank), который является восьмым по размеру активов и ТАСкомбанк (15 место).

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