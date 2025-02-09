Медведенко о звездном дуэте "Лейкерс": "Шак - прикольный, Коби - социопат"

Двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко поделился воспоминаниями о двух легендарных одноклубниках - Шакиле О'Ниле и Коби Брайанте.

В интервью РБК-Украина Медведенко рассказал, как звезды НБА относились к нему.

По словам Медведенко, О'Нил - не только доминантный центровой, но и человек с невероятной харизмой, открытый, веселый и "очень многогранный".

"У него это естественно получается. Искренность, непринужденная радость, улыбка, телегеничность, из наших он этим напоминает Иссуфа Санона. Прикольный чувак. И при этом он - огромная машина, монстр", - рассказал Медведенко.

При этом, по словам украинского экс-баскетболиста, О'Нил - "открытый человек", и над всеми новичками в "Лейкерс" брал шефство. Станислав не стал исключением.

"Помогал даже в бытовых вопросах. Очень командный, team made. С таким человеком и игроком очень легко строить вокруг него команду", - подчеркнул он.

Зато Коби Брайант был его полной противоположностью.

"Трудоголик, очень много работал. В какой-то степени даже социопат. Создавалось впечатление, что у него, кроме баскетбола, больше ничего нет. На удивление у нас с ним были теплые отношения", - вспоминает Медведенко.

По словам украинца, после завершения карьеры Брайанту было сложно найти себя.

"Он говорил мне: "Чувак, я, когда закончил с баскетболом, тупо не знал, куда себя деть". У Коби была любимая кафешка на побережье, он иногда завтракал там перед тренировками. Рассказывал: "Чувак, я сижу там, у меня пустая голова и я не знаю, что делать. Единственное, что меня вытягивает, это дети. Я уделяю им очень много времени", - вспоминает Станислав.

При этом топ-звездам НБА было не слишком легко уживаться в одной команде.

"Первые мои два сезона все было хорошо. Шакил был основной звездой команды, но по мере того, как Коби выходил в прайм, баланс начал меняться. У Брайанта появился опыт, он повзрослел, у него появилась стабильная "трешка". И тут двум самцам в одной клетке стало труднее. А Шак - это эго", - рассказывает украинец.

Шакил постоянно спорил с Коби, кто заслуживает называться лидером команды, кто больше возьмет бросков на себя.

"Я мог бы стать трехкратным чемпионом НБА. Но противоречия вышли на свой пик во время моего четвертого сезона-2003/04. Мы дотянули до финала, но в финале все пошло наперекосяк. Химии не хватало, "Детройту" повезло, мы самоуничтожились. И проиграли серию 1:4", - говорит Станислав.

Напомним, что О'Нил является одной из самых узнаваемых фигур в мире спорта. Кроме "Лейкерс" выступал также за "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс". После завершения баскетбольной карьеры Шакил успешно занимается бизнесом, а также раскрывает свои таланты в актерстве, музыке и на телевидении.

"Черная мамба", как называли Коби Брайанта за его агрессивный стиль игры и бескомпромиссность на площадке, был 5-кратным чемпионом НБА и 18-кратным участником Матча всех звезд НБА. Его игровой стиль отличался исключительной атлетичностью и разнообразием бросков, а за желание совершенства и стремление к победе Коби часто сравнивали с Майклом Джорданом. К сожалению, в 2020 году Брайант и его дочь Джианни трагически погибли в результате катастрофы вертолета.

Вместе О'Нил и Брайант в составе "Лейкерс" выиграли три чемпионских титула НБА, создав одну из сильнейших команд начала 00-х.