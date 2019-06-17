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В The New York Times відповіли на звинувачення Трампа в держзраді

Новини » Суспільство    17.06.2019 - 03:49
В The New York Times відповіли на звинувачення Трампа в держзраді
Фото: The New York Times (Wikimedia)

Перед публікацією матеріалу чиновники не висловили занепокоєння щодо безпеки

Газета The New York Times відповіла президентові США Дональду Трампу, який назвав її статтю про активізацію кібератак на російську енергосистему держзрадою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NYT.

В газеті пояснили, що перед публікацією повідомили про матеріал уряду, і чиновники заявили, що ніяких занепокоєнь щодо безпеки через публікації немає.

"Звинувачувати пресу в зраді небезпечно", - йдеться в заяві відділу комунікацій видання.

У статті говорилося, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон і директор Агентства національної безпеки Підлогу Накасоне відмовилися відповісти на запитання видання. Однак чиновники Ради національної безпеки заявили, що у них немає побоювань через деталей, викладених у публікації газети.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті держзради".

"Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки", - заявив президент США.

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Новини України Дональд ТрампСполучені Штати Америки
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