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В The New York Times ответили на обвинения Трампа в госизмене

Новости » Общество    17.06.2019 - 03:49
В The New York Times ответили на обвинения Трампа в госизмене
Фото: The New York Times (Wikimedia)

Перед публикацией материала чиновники не выразили беспокойств относительно безопасности

Газета The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему госизменой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter NYT.

В газете пояснили, что перед публикацией сообщили о материале правительству, и чиновники заявили, что никаких беспокойств относительно безопасности из-за публикации нет.

"Обвинять прессу в предательстве опасно", - говорится в заявлении отдела коммуникаций издания.

В статье говорилось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне отказались ответить на вопросы издания. Однако чиновники Совета национальной безопасности заявили, что у них нет опасений из-за деталей, изложенных в публикации газеты.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены".

"Что-то происходит с нашими коррумпированными медиа сегодня. Они делают или говорят что угодно без малейшей мысли о последствиях", - заявил президент США.

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Новости Украины Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки
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