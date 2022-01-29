The Guardian: щоб зупинити руйнування навколишнього середовища потрібні термінові і комплексні дії

Щоб зупинити зменшення видового різноманіття, необхідно усунути надмірне споживання, шкідливі субсидії та кліматичну кризу.

Очікується, що в цьому році на XV конференції в Куньміні (Китай) уряди підтримають угоду по збереженню природи, що передбачає захист не менше 30% океану і суші до 2030 року.

Якщо розширення заповідних територій зробити належним чином, то руйнування природного середовища сповільниться, проте цього все одно буде недостатньо. Так показав аналіз проекту Конвенції ООН про біологічну різноманітність (КБР), проведений більш ніж 50 провідними вченими.

"Намір впровадження екологічного захисту 30% всієї суші і морів важливий і привертає багато уваги. Розширення заповідних територій є хорошим початком, за умови відповідного проведення, але цього недостатньо, щоб зупинити зменшення біорізноманіття і розгорнути його в інший бік, що називається "згинанням кривої",-сказав еколог Університету Париж-Сакле і співавтор доповіді професор Пол Лідлі.

Як заявляють вчені, масове скорочення шкідливих субсидій на сільське господарство і рибальство, підтримання глобального потепління в межах 1,5 градусів Цельсія і боротьба з надмірним споживанням людиною, в тому числі м'яса, - необхідна складова "трансформативних" змін.

Проект 21-ї мети, який буде обговорений в Куньміні, включає ряд різних пропозицій, зокрема, щодо ліквідації пластикового забруднення та зменшення використання пестицидів на дві третини. Мета угоди зупинити те, що деякі вчені назвали "шостим масовим вимиранням життя на Землі", викликаним поведінкою людей.