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The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Мака

Фото: курс гривні до долара тимчасово випав з індексу Біг-Мака (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс гривні до долара відсутній у свіжому індексі Біг-Маку. Мережа Mcdonald's тимчасово закрила свої ресторани швидкого харчування після російського вторгнення, і цей бургер в Україні поки купити не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання The Economist за липень 2022 року.

У рейтингу також відсутній російський рубль. Mcdonald's пішов з цієї країни у зв'язку з агресією проти України.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2022 року є грошові одиниці Індонезії, де Біг-Мак коштує на 54,6% дешевше, ніж у США, Румунії (-55,7%) і Венесуели (-65,8%).

Переоціненими валютами є лише швейцарський франк (+30,3%), норвезька крона (21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведська крона (+8,5%) і канадський долар (+2,0%).

У зоні євро Біг-Мак коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.

Раніше повідомлялося, що McDonald's може знову відкритися в Україні вже влітку поточного року.

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера Mcdonald's) в різних країнах.

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