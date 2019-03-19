The Economist опублікував рейтинг найдорожчих і найдешевших міст світу

Рейтинг найдорожчих міст очолили Сінгапур, Гонконг і Сеул

Рейтинг найдорожчих міст світу за 2018 рік очолили Сінгапур, Гонконг і Сеул. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналу The Economist.

Відповідно до рейтингу The Economist, статус найдорожчого міста світу розділили Сінгапур, Гонконг і Париж. Зазначимо, раніше одноосібним лідером був Сінгапур. За минулий рік Париж піднявся на одну сходинку, Гонконг - на шість. За ними йдуть Цюріх, Женева, Осака, Сеул, Нью-Йорк, Тель-Авів і Лос-Анджелес.

Рейтинг складено на основі порівняння цін в різних категоріях товарів та послуг. Зокрема, середня вартість 1 кг хліба в Нью-Йорку становить 8,33 долара, в Сеулі - 15,59 долара. Зазначимо, Нью-Йорк посідає перше місце за вартістю стрижки - в середньому 210 доларів.

Крім того, в Сінгапурі, Парижі та Гонконгу вартість життя склала 107% (за 100% приймається вартість життя в Ньо-Йорку). Найдешевшими мегаполісами світу, за даними The Economist, стали Каракас, Дамаск, Ташкент, Алма-Ата.

Нагадаємо, в серпні 2018 року The Economist назвав найбільш комфортне для проживання місто у світі. Рейтинг очолює Відень, далі йдуть Мельбурн, Осака, Калгарі і Сідней.

Відзначимо, в лютому The Economist назвав топ-10 ризиків для світової економіки в поточному році.